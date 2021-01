L’efficacité du vaccin AstraZeneca en question : protège-t-il vraiment les personnes âgées ?

Alors que l’Agence européenne des médicaments doit se prononcer ce vendredi sur la mise sur le marché de l’UE du vaccin produit par AstraZeneca, des questions se posent quant à l’efficacité de celui-ci chez les personnes âgées. Jeudi, l’Allemagne l’a déconseillé chez les plus de 65 ans, suscitant l’inquiétude en plein regain épidémique en Europe.

Déjà sous le feu des critiques des dirigeants européens en raison de retards de livraisons, le laboratoire AstraZeneca encaisse un nouveau revers. Ce jeudi, l’Allemagne a officiellement déconseillé d’administrer le vaccin développé par AstraZeneca avec l’université d’Oxford aux personnes âgées de plus de 65 ans.

« Des données insuffisantes »

Faute de preuve d’efficacité pour les plus âgés, « le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca est actuellement recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans », estime la commission allemande de vaccination (STIKO). Selon elle, « les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin au-delà de 65 ans ».

AstraZeneca a vivement répliqué, assurant que « les dernières analyses confirment l’efficacité du vaccin dans le groupe des plus de 65 ans ».

Pourtant, le directeur général du groupe, Pascal Soriot, avait lui-même reconnu qu’il existait « une quantité limitée de données pour la population âgée », jugeant donc « possible » que certains pays préfèrent ne pas l’administrer à cette catégorie pour l’instant.

Forcés de revoir la stratégie de vaccination ?

Pour rappel, le vaccin d’AstraZeneca est attendu avec impatience dans l’UE où il doit permettre d’accélérer les campagnes de vaccination, en ajoutant des millions de doses supplémentaires à celles des laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna, les deux premiers produits autorisés sur le continent.

Si son accès devait être réservé uniquement aux moins de 65 ans, cela contraindrait la plupart des gouvernements européens à réexaminer leur stratégie axée sur la vaccination prioritaire des plus âgés.

La Belgique attend plus de 7,5 millions de doses de ce vaccin, soit la plus grosse commande dans notre pays. Or, la firme a annoncé la semaine dernière que ses premières livraisons européennes seraient bien plus limitées qu’attendu : seul un quart des doses promises devraient être livrées au premier trimestre. Ce qui a provoqué la fureur de la Commission européenne. Le fabricant anglo-suédois est soupçonné implicitement de privilégier les fournitures à la Grande-Bretagne au détriment de l’UE.

Le Royaume-Uni défend l’efficacité du vaccin

Au Royaume-Uni, où le vaccin AstraZeneca est administré à toutes les catégories d’âges, l’autorité des produits de santé l’a jugé «très bon et efficace», affirmant qu’il offre «un haut degré de protection».

Certes, il y avait « trop peu de cas chez les personnes âgées dans les essais d’AstraZeneca pour observer des niveaux précis de protection dans ce groupe », concède Mary Ramsay, responsable des vaccinations au sein de l’agence gouvernementale de santé britannique, « mais les données sur les réponses immunitaires sont très rassurantes », a-t-elle ajouté.