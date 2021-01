Kendji Girac papa pour la première fois, il dévoile le prénom de son enfant

Ce 28 janvier, Kendji Girac a annoncé être devenu papa pour la première fois d’une petite fille prénommée Eva Alba.

C’est une très belle surprise faite par Kendji Girac à sa communauté. Ce 28 janvier, il a en effet posté sur Instagram un cliché qui en a surpris plus d’un. Sur cette image, on peut voir le chanteur de 24 ans tenir les pieds d’un enfant, son enfant pour être plus précis. « Quand l’amour prend vie… Bienvenue à ma princesse Eva Alba que j’aime plus que tout », a commenté le papa.

Très discret sur sa vie privée, Kendji Girac a toujours caché l’identité de la femme avec qui il partage sa vie. Il n’avait également pas annoncé qu’il attendait son premier enfant.

Ce qui n’a pas empêché les internautes de féliciter en nombre le nouveau papa.