Coincés par une tempête de neige, ces soignants vaccinent les automobilistes

Immobilisés par une tempête de neige, des professionnels de la santé ont proposé une dose du vaccin Moderna à des automobilistes au bord de la route.

Lorsqu’on prépare une campagne de vaccination à grande échelle, il n’est pas toujours possible de se préparer à toutes les éventualités, encore plus lorsqu’elles sont liées à la météo. C’est ce qu’ont appris à leurs dépens des personnels soignants du comté de Josephine, dans l’Etat de l’Oregon aux Etats-Unis.

Comme le rapporte le New York Times, ces professionnels de la santé se sont retrouvés coincés dans une tempête de neige alors qu’ils se dirigeaient vers une maison de repos située à 45 minutes de là. Dans leur coffre, plusieurs doses du vaccin qui devaient être administrées dans les six heures. Or, avec cette tempête, nos soignants se sont retrouvés coincés au bord de la route pour une durée indéterminée.

Ne voulant pas perdre une seule goutte du précieux liquide, ils ont proposé aux autres automobilistes, également coincés par la neige, s’ils voulaient recevoir une dose du vaccin. Si la plupart des conducteurs ont refusé, six ont accepté cette première dose avec joie. « C’était une conversation étrange », se souvient Michael Weber, directeur de santé publique du comté. « Imaginez quelqu’un qui se tient au bord de la route durant une tempête de neige et qui vous propose de vous faire une injection dans le bras ».

Avant de conclure. « Quand nous nous sommes rendu compte que nous n’arriverions pas à temps, c’était le choix logique. Notre règle numéro 1 est que rien ne doit être gaspillé ».

