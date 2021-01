Les dessous des scènes de sexe de La Chronique des Bridgerton

« La Chronique des Bridgerton » fait un carton sur Netflix. Si les téléspectateurs sont séduits par les décors et costumes somptueux de la série, ils le sont aussi par les scènes de sexe torrides. Des scènes difficiles à tourner et qui, au grand dam des acteurs, se retrouvent désormais sur des sites pornos.

« Le fait que certaines scènes apparaissent au côté de contenus obscènes a le don de nous horrifier et de nous mettre en colère« , déplore la production. « Les scènes torrides ont contribué au buzz, mais c’est un drame de prestige basé sur des romans à succès (…) cela a été particulièrement pénible pour Phoebe et Regé-Jean, deux jeunes acteurs qui ont signé pour le rôle de toute une vie et n’ont pas consenti à être exploités de cette manière.«

Les deux acteurs se sont confiés sur la difficulté de tourner ces scènes qui n’ont rien de spontané et qui sont très chorégraphiées. « Nous répétons tout comme pour une scène de combat, alors je savais exactement où Regé allait mettre sa main et quand« , explique Phoebe Dynevor, l’interprète de Daphne, au magazine Glamour. « Moins on a de vêtements, plus c’est inconfortable car ce que vous ne devez pas voir est scotché. Et plus les scènes sont dénudées, plus il y a du scotch. Et quand on enlève le scotch… ce n’est pas du tout agréable« , explique de son côté avec humour Regé-Jean Page, l’interprète de Simon, à InStyle.

« Comme tourner une cascade »

Pour tourner ces scènes souvent déplaisantes, les acteurs sont guidés par un conseiller. « Je leur demande : ‘Qu’est-ce que tu veux montrer ou pas ? Dans quelles positions tu te sens bien ?’ Tout le monde ne se sent pas bien dans toutes les positions, même si ce n’est qu’une simulation« , indique la coordinatrice d’intimité Lizzie Talbot à Vulture. « S’il y a à un moment une personne qui me dit : ‘Je ne veux pas faire cela’, elle ne le fera jamais. C’est aussi mon travail de parler à un réalisateur ou à un producteur et de leur dire : ‘Ce n’est pas une chose avec laquelle cette personne se sent à l’aise‘ », explique encore Lizzie Talbot à CNN.

Phoebe Dynevor raconte sa première rencontre avec cette coordinatrice d’intimité. « Elle est arrivée avec des sacs remplis de choses : des ballons et tapis de yoga, des objets prédécoupés etc. C’était comme tourner une cascade, ça a l’air vrai, mais on avait du rembourrage », confie l’actrice à Harper’s Bazaar. « Je n’arrive pas à croire que tout ceci est récent, tant ça a changé la donne. Nous étions dans un espace de confiance : quand on arrivait sur le plateau, on savait exactement ce qu’on allait faire. À aucun moment un réalisateur ne pouvait nous demander autre chose« , ajoute-t-elle.

Les acteurs épiés

La réalisatrice et productrice Julie Anne Robinson a confié une autre anecdote gênante vécue par les deux acteurs sur le tournage. De nombreuses scènes d’amour ont été tournées au château de Castle Howard, une demeure datant de 1699. Aucun meuble ne pouvait être déplacé et les acteurs étaient surveillés. « Dans la chambre du Duc, Phoebe et Regé-Jean ont passé beaucoup de temps dans ce lit, et il y avait des gens qui surveillaient dans la pièce, quand nous faisions les scènes de sexe, et ils ne voulaient pas s’en aller !« , explique la productrice de la série. « Nous étions en train de tourner une scène de sexe et ils lançaient tout à coup : Est-ce que vous pourriez y aller doucement avec la tête de lit ?« , ajoute-t-elle.

Les lits étaient aussi plus petits à l’époque, un détail qui a donné du fil à retordre à l’équipe de la série. « C’était notre plus gros challenge ! Regé est grand est n’est pas vraiment fait pour des lits de cette taille« , rapporte Lizzie Talbot. « Nous avons vraiment dû travailler beaucoup pour s’assurer que s’ils devaient rouler dans le lit, ce qui arrive assez souvent, qu’ils ne tombent pas du lit. C’était un vrai problème !«