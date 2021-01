Les ambassadeurs de la Belgique font la promotion du développement durable en 2021

Bruxelles, le jeudi 28 janvier 2021 – Pour la cinquième année consécutive, l’Institut fédéral pour le Développement Durable (IFDD) et la ministre du Développement durable, Zakia Khattabi, sélectionneront une poignée d’ambassadeurs chargés de sensibiliser le grand public aux objectifs de développement durable (SDG).

L’empreinte belge d’un agenda mondial

8 organisations – #Diaspora Vote, Act4change, Louvrange Broadcast, Netwerk Duurzame Mobiliteit, We’re Smart World, Technopolis Play4Peace et Synergrid et les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz – agiront en faveur des SDG sous le nom de « SDG Voice 2021 ». Les 17 SDG du Programme des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030 constituent un plan d’action mondial visant à éliminer la pauvreté, à lutter contre les inégalités et à s’attaquer au dérèglement climatique, entre autres choses. « Pour que les SDG deviennent une réalité d’ici 2030, les initiatives de SDG Voices sont indispensables. Ces porte-drapeaux informent sur les objectifs de durabilité et poussent citoyens et entreprises à l’action », souligne la ministre Zakia Khattabi. Cette campagne doit faire prendre conscience aux organisations qu’elles peuvent améliorer leurs efforts en matière de durabilité en intégrant les SDG dans leur stratégie et leur fonctionnement général.

Les SDG, une grande famille

Pour réaliser les SDG, tout le monde doit s’engager. Information, sensibilisation et bon exemple sont les maître-mots. « Aujourd’hui plus que jamais, alors que la pandémie révèle les problèmes de notre société, les initiatives durables sont encore plus importantes », explique Dieter Vander Beke, directeur de l’IFDD. À titre exceptionnel, il a donc été décidé de prolonger les SDG Voices 2020 – Port d’Anvers, la Ville de Harelbeke, Diogène, l’Union Wallonne des Entreprises, le réseau SDSN, la Royal Belgian Football Association et le Service de lutte contre la pauvreté – jusqu’en avril 2021. Plus d’info sur les SDG Voices : www.sdgs.be