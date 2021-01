Plutôt Cyril Hanouna, Michel Vaillant ou Jacques Ramirez ? Trois BD à découvrir

Un nouveau Michel Vaillant, l’acte 2 de « Il faut flinguer Ramirez » et une BD qui imagine Hanouna président, il y en a pour tous les goûts.

Et si Hanouna devenait président ?

À l’instar d’Afida Turner et de Jean-Marie Bigard, Cyril Hanouna fait partie de ces célébrités titillées par l’idée de se lancer dans la course à la présidentielle française de 2022. Avec « Le Président », Philippe Moreau Chevrolet imagine l’ascension politique de l’animateur de « Touche Pas à Mon Poste ». Cette course à l’Elysée se fait à travers le regard de Julien, un jeune homme fraîchement sorti de Sciences Po et envoyé par Vincent Bolloré pour conseiller et gérer l’image d’Hanouna. Il découvrira un homme incontrôlable et prêt à tout pour atteindre son objectif. Comme l’indique le scénariste dans la préface : « Autrefois, les politiques déguisaient leur vacuité sous une façade de sérieux. Aujourd’hui, les clowns ont la tentation du sérieux ». Avec « Le Président », Philippe Moreau Chevrolet imagine le pire et plonge le lecteur dans les coulisses du monde médiatique et de la communication politique. Et le résultat est plutôt flippant ! 3/5

« Le Président », de Moreau Chevrolet et Navarro, éditions Les Arènes BD, 151 pages, 22 €

Vaillant se lance en WRC

Jean Graton nous a quittés ce 21 janvier 2021 à l’âge de 97 ans. Pendant des décennies, il aura fait vibrer les amateurs de course automobile avec les aventures de Michel Vaillant. Il laisse derrière lui plusieurs générations de fans endeuillés. Ce début d’année correspondait justement avec la sortie du neuvième tome de la nouvelle saison de Michel Vaillant. Dans cet album, l’écurie Vaillante se lance pour la première fois en WRC, la catégorie reine du rallye. Michel Vaillant se retrouve confronté aux stars de la discipline comme Ogier sur Toyota et notre Thierry Neuville national au volant de sa Hyundai. Mais son concurrent le plus coriace est Daniel, son coéquipier et pilote numéro deux chez Vaillante. Pour sa première saison en rallye, ce jeune loup aux dents longues a un objectif : envoyer Michel Vaillant à la retraite. Une aventure captivante qui plaira à tous les fans de Michel Vaillant et d’automobile. Cet album est surtout un bel hommage au travail de Jean Graton. 4/5

« Michel Vaillant – t.9 : Duels », de Lapière, Benéteau et Dutreuil, éditions Graton, 57 pages, 15,95 €

Un deuxième acte plus explosif que jamais

En 2018, « Il faut flinguer Ramirez » de Nicolas Petrimaux avait fait grand bruit. Après un peu plus de deux ans d’attente, les fans sont enfin servis avec la sortie, fin 2020, de l’acte 2. Si vous avez la mémoire courte ou si vous découvrez Ramirez, un code QR au début de l’album vous redirigera vers une vidéo qui vous rafraîchira la mémoire. Place ensuite à un second tome toujours aussi explosif et déjanté. Jacques Ramirez, réparateur d’aspirateurs, se retrouve pris dans une cavale folle et remplie de complications. Nicolas Petrimaux livre une nouvelle petite pépite, ultra rythmée et bourrée d’humour et de bonnes idées. L’aventure est par exemple entrecoupée de fausses publicités, loin d’être anodines puisqu’elles ont toutes un lien avec l’album. Non seulement l’écriture et le scénario de Nicolas Petrimaux sont excellent, mais en plus « Il faut flinguer Ramirez » est un vrai régal pour les yeux. Bref, une tuerie ! 5/5

« Il faut flinguer Ramirez – Acte 2 », de Nicolas Petrimaux, éditions Glénat, 192 pages, 22,95 €

