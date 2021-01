La pleine lune influencerait notre sommeil

Une étude tendrait à prouver une croyance populaire selon laquelle le cycle de la lune affecterait notre sommeil, selon CNN.

D’après cette une étude publiée dans Science Advances, les gens se coucheraient plus tard et dormiraient moins les jours précédant la pleine lune. Selon le co-auteur de cette recherche Horacio de la Iglesia, professeur au département de biologie de l’Université de Washington à Seattle, les participants se sont couchés en moyenne 30 minutes plus tard et ont dormi 50 minutes de moins les nuits précédant la pleine lune.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont équipé chaque participant d’un moniteur de sommeil pour suivre leurs horaires au cours d’un à deux cycles lunaires.

La lumière de la lune après le coucher du soleil est plus brillante les jours précédant la pleine lune, a déclaré le co-auteur de l’étude Leandro Casiraghi.

« Nous pensons que cette modulation pousse à profiter de ces nuits au clair de lune qui peuvent être bonnes pour des activités de plein air ou pour s’engager dans des interactions sociales avec d’autres groupes », a déclaré Casiraghi à CNN.

Néanmoins, dans la communauté urbaine étudiée, les participants se sont couchés encore plus tard et dormaient moins que les participants des communautés rurales.

« Le fait que cette modulation était présente même dans les communautés avec un accès complet à la lumière électrique suggère que ces effets sont influencés par autre chose que le clair de lune lui-même », a-t-il ajouté.