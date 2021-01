Voici ce que l’horoscope réserve à votre signe astrologique en 2021

L’année est déjà bien lancée, même si elle tourne au ralenti à cause du coronavirus. Malgré la pandémie, voici votre horoscope pour cette année 2021 qui sera inévitablement particulière…

Lion 23 juillet – 22 août

Ph. DR

Ouvrez votre esprit. Cette année, n’ayez pas peur d’essayer de nouveaux goûts, d’apprendre une langue étrangère, de planifier un voyage lointain ou de tendre la main aux autres. Le changement est la meilleure habitude que vous puissiez adopter.

Vénus, la planète de l’amour, de la beauté et de la luxuriance fera une entrée triomphale en juillet, et ne disparaîtra qu’après l’été. Si vous êtes en couple, Vénus vous offrira de beaux moments, pleins d’amour et de romance, comme dans un rêve. Les célibataires se sentent plus beaux, désirables et plus sexy que jamais. Si vous cherchez une âme sœur, gardez les yeux ouverts pour un Lion, un Bélier ou un Sagittaire… Août sera aussi le mois de la communication. Mercure facilitera vos interactions et mettra en évidence votre force intérieure, votre intelligence et tout ce qui fait de vous une belle personne. En septembre, vous brillerez… tout heureux et amoureux. Cela promet d’être une fin d’année pacifique.

Votre carrière nécessitera une certaine adaptabilité. La Lune noire en juillet vous fait réfléchir sur le but de votre vie. De quoi avez-vous vraiment besoin ? Il est temps d’en prendre conscience et de trouver ce qui vous motive vraiment. Vous êtes motivé et dévoué, et les étoiles vous récompenseront en vous offrant des opportunités uniques.

Vierge 23 août – 22 septembre

Prenez un peu de temps pour vous. Cette année, organisez votre temps autour d’une priorité : vous-même. Et si vous sentez que le temps vous manque, pourquoi ne pas essayer le ‘Miracle Morning’ ? Une routine qui consiste à se lever très tôt le matin pour prendre le temps de se réveiller en douceur avant de se lancer dans les choses sérieuses.

D’ici la fin de l’hiver, vous ressentirez le besoin de changer vos habitudes et de vous réapproprier certains aspects de votre vie. Pluton valsera autour de votre signe et vous enverra un message fort : un désir de renouvellement. Il vous poussera à vous interroger sur la vie amoureuse et à vous demander ce que vous voulez vraiment.

Que vous soyez en couple ou célibataire, vous essaierez d’y répondre en vous interrogeant sur votre âme et en vous débarrassant de tout ce qui vous semble inutile. Le printemps peut sembler inintéressant en termes d’amour, mais ce n’est pas le cas. Vous allez lentement, sans vous rendre compte, construire une bonne base pour trouver un équilibre émotionnel stable et durable. En août, Vénus visite votre signe et récompense vos efforts avec le plus beau des cadeaux : l’AMOUR ! La belle planète vous comblera de douceur, de confiance et de charité jusqu’à la fin de l’année. L’automne promet d’être romantique. Mercure, le messager divin, porteur de chance et de bonnes nouvelles, exaucera vos souhaits. Vous l’avez mérité.

Balance 23 septembre – 22 octobre

Il est temps d’analyser et de redéfinir votre mode de vie. Prenez soin de votre corps, arrêtez de fumer, organisez votre temps, préférez la mode éthique, les produits naturels… N’oubliez pas que chaque petit geste peut faire de vous une meilleure personne, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Depuis le début de l’année, on a parfois l’impression de vivre au ralenti. Si vous êtes dans une relation, il semble y avoir une routine confortable de janvier à novembre. Vous aimez l’équilibre, l’harmonie et la co­hérence ? Alors vous serez ravi. En novembre, les choses vont évoluer, changer et modifier lentement vos habitudes. Vous voudrez certainement mettre beaucoup d’énergie dans votre relation grâce à Mars, la planète turbulente. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire connaître vos souhaits et envoyer les bons signaux à votre partenaire avec le soutien de Mercure, le messager.

Célibataire, les étoiles vous offrent du temps, alors profitez-en. Posez-vous les bonnes questions, analysez vos goûts, vos désirs et ce qui vous rend heureux. Ne vous mettez pas la pression. À la fin de l’automne, Mars et Mercure vous aideront à passer à l’action. Quant à Vénus, elle augmentera votre charme, votre séduction et votre confiance en vous. En novembre, un Lion ou un Taureau viendra à votre rencontre…

Scorpion 23 octobre – 21 novembre

Répandez la positivité autour de vous. Cette année, vous jouez un rôle très important : celui de transmettre la joie, l’espoir, l’amour et votre merveilleuse énergie au zodiaque tout entier. Les étoiles sauront vous en remercier.

Côté du coeur, l’année semble être un peu plus lente. Rien de spécial ne peut bouleverser vos habitudes et vous vivrez dans une routine confortable pendant toute une saison. Cet été, Neptune, la planète connectée à l’âme et à l’imagination, va influencer vos cieux en vous donnant envie d’aimer autrement. Au menu ? Plus de passion, d’engagement, mais aussi de spiritualité ! En tant que couple, vous devrez franchir ensemble une étape importante ou symbolique.

Mais le véritable changement intervient à l’automne, lorsque Vénus vient visiter votre constellation. Elle remplira votre ciel d’amour et de passion. Il renforcera votre charme et votre attrait, vous rendant irrésistible aux yeux de tous. Votre énergie positive attirera bientôt le bonheur. Si vous êtes célibataire, c’est le moment idéal pour sortir de votre coquille. Vous ne devez pas toujours être sur vos gardes. Quelle que soit votre situation, attendez-vous à un anniversaire magique et à un Noël encore plus exceptionnel.

Sagittaire 22 novembre – 21 décembre

Suivez votre cœur. Votre petite voix intérieure vous appelle depuis quelques années. Il est peut-être temps de l’écouter attentivement. Lorsque vous le ferez, vos craintes et vos inquiétudes disparaîtront comme par enchantement.

Votre année d’amour commence en force avec l’arrivée de Vénus dans votre constellation. La belle planète vous donnera l’aura des dieux. Divin, sexy et décomplexé, vous ferez tourner les têtes. Célibataires, amusez-vous bien ! Profitez-en sans retenue, car c’est en direction de la constellation du Capricorne que Vénus reviendra dans le courant du mois de février… vous laissant seul avec Pluton.

La planète mineure vous incitera à remettre en question vos réalisations et votre amour avec plus d’engagement.

Si vous êtes dans une relation, vous voudrez prendre un nouveau départ, trouver un meilleur équilibre ou vous engager sincèrement et pleinement dans votre relation. Le besoin de partager une certaine spiritualité avec votre partenaire vous excitera. Des discussions profondes et même surnaturelles vous inspireront, mais si ce n’est pas réciproque, vous risquez de vous sentir frustré. Enfin, Vénus reviendra en novembre pour vous rendre visite pour votre plus grand plaisir. Elle célébrera les liens étroits et soulagera les cœurs lourds. Vous vous sentirez renaître et puissant en célébrant la nouvelle année.

Capricorne 22 décembre – 19 janvier

Vivre plus l’instant présent. Arrêtez-vous un instant et fermez les yeux. Imaginez que vous êtes un arbre dont les racines, profondes et fermes dans le sol, supportent votre poids et dont les branches, tournées vers le ciel, bougent lentement dans le vent. Méditez chaque matin et immergez-vous dans cet état de gratitude, de clarté et de bien-être : le moment présent.

Cette année, rien ne fera battre votre cœur plus fort. Après février, vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous attarder sur votre vie amoureuse et vous avez d’autres choses en tête. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous ressentirez le besoin de mettre certains aspects de votre vie émotionnelle en veilleuse. Essayez plutôt de développer votre force intérieure, votre sagesse, votre personnalité et votre vision du monde. Vous voudrez tracer votre propre voie, vous lancer dans une nouvelle aventure et vous libérer de tout ce qui vous retient. En bref, vous voudrez apprendre à mieux vous connaître. Et pourquoi pas ? Apprendre à s’aimer soi-même avant d’aimer les autres est une bonne attitude à avoir.

Dans tous les cas, les planètes récompenseront vos efforts en vous offrant la planète Vénus fin décembre. Ce sera le moment idéal pour se détendre et profiter de la saison en compagnie de vos proches. Partagez votre amour, votre optimisme et votre joie. Et n’oubliez pas, à minuit, sous le gui, d’embrasser votre bien-aimé.

Verseau 20 janvier – 18 février

Assurez-vous que vous vous sentez bien. Mangez des repas équilibrés, buvez un litre et demi d’eau par jour, faites un peu d’exercice chaque matin, vendez votre voiture pour un beau vélo neuf et revoyez vos habitudes de dépense. Faire du bien à votre corps et à votre environnement vous donnera plus de satisfaction que vous ne l’auriez espéré.

L’année commencera en force avec l’arrivée de Neptune sur votre signe du zodiaque. En tant que planète de l’amour universel, connectée à l’âme et à l’imagination, elle vous offrira une bonne dose d’énergie positive, vous apportant bonheur et sympathie. Vénus la suivra de près en se posant sur votre ciel au cours du mois de mars avec tout l’amour, le charme et la sophistication qui la caractérisent. Elle vous offrira également une protection divine et augmentera votre pouvoir de séduction. Si vous êtes célibataire, célébrez la saison de l’amour dans le respect de vous-même, sans complexes ni retenue. Amusez-vous bien !

En couple, tout semble fonctionner comme sur des roulettes. Profitez de cette période, car à partir d’avril, le grand Jupiter entrera dans votre constellation et vous chantera une chanson très différente. Vous aurez envie de changer, de voyager ou de déménager. Une étape importante, une fin, une naissance ou un début vous surprendra avant le début de l’été. Des constellations de planètes dans l’élément ‘air’, comme la Balance, les Gémeaux ou le Verseau, pourraient bien s’approcher de vous. Laissez-vous surprendre par cette douce brise d’été.

Poisson 19 février – 20 mars

L’excès est néfaste. Il ne s’agit pas seulement d’alcool, de sucre ou de cigarettes. Cette année, les étoiles semblent suggérer une nouvelle approche de votre mode de vie, qui met l’accent sur l’équilibre, la santé, l’harmonie et la subtilité. C’est à vous de jouer !

Une succession de périodes contrastées insufflera un nouveau souffle à votre année. À la fin de l’hiver, votre cœur battra au ralenti, comme une douce hibernation rassurante et imbattable. Ça ne vous ressemble pas ? Nous sommes d’accord. Fin mars, alléluia, tout bouge, tout change et tout s’accélère. Vénus se posera sur votre signe du zodiaque, chargée de l’énergie de votre voisin le Verseau. Il renforcera votre pouvoir d’attraction et de séduction, vous rendant plus irrésistible que jamais. En avril, elle coexistera avec Mercure, le messager divin, et Neptune, le symbole de l’amour, de la clairvoyance et de l’imagination. Ce beau trio vous offre une aura divine, puissante et incroyablement attirante. Il vous permettra d’être mieux compris et écouté. Il fera de vous une muse et un artiste, un créateur et un ambitieux.

Votre vie privée semble donc être étroitement liée à votre vie professionnelle. Il est possible qu’une histoire d’amour se développe autour d’un déjeuner d’affaires. Si vous êtes célibataire, sortez, flirtez, amusez-vous sans retenue. Neptune, libre et légère comme une plume, vous emmène à travers les saisons. Cet été, les couples seront gâtés eux aussi ! Si vous aviez l’intention de voyager, vos vacances seront à jamais gravées dans votre cœur et dans votre mémoire. À la fin du mois de novembre, vous vous retrouverez à votre place.

Bélier 21 mars – 19 avril

2021, c’est le ralentissement. Apprenez à respirer, à vous reposer et à freiner. Le mois d’avril est idéal pour une détox digitale et pour être déconnecté… de votre wifi ! Vous aurez ainsi plus de temps pour vous et vos relations. Il est peut-être temps de faire un nettoyage en ce qui concerne ce dernier…

La planète Uranus vous guidera dans vos relations avec les autres et vous libérera de la pression sociale. En tant qu’étoile émancipée, elle brise les codes et les structures fixes et vous fait donc entrer dans une phase puissante : celle de l’épanouissement. Fini le sentiment d’obligation ou la culpabilité ! Cette année, vous optez pour la légèreté, rien de plus, rien de moins.

2021 sera donc le début d’une nouvelle vie. Le besoin d’évoluer devient une priorité, mais cela nécessite une ouverture d’esprit. Faites confiance aux étoiles et laissez le passé et les mauvais souvenirs derrière vous. Votre nouvelle approche et façon de penser feront des merveilles. Ceux qui vous entourent seront étonnés par vos idées inhabituelles, mais avant-gardistes. Se réinventer devient votre leitmotiv.

Taureau 20 avril – 20 mai

Trouver son sport préféré doit être une de vos bonnes résolutions. Un coup de pouce serait utile, tant physiquement que mentalement. De la boxe au yoga, le choix vous appartient… Les étoiles ne vous engagent à rien de précis, tant qu’il y a une structure. Vous trouverez un équilibre, dormirez mieux et votre confiance n’aura jamais été aussi élevée.

Votre vie amoureuse démarrera en douceur, sans trop d’agitation. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous devrez attendre le mois de mai pour que Vénus et Mercure prennent le contrôle. Célibataire, vous devrez sortir de votre coquille et profiter de la vie. Préparez-vous aux changements, la vie est une montagne russe. C’est à vous de vous amuser et de mettre les choses en perspective. Fin décembre, Vénus rentrera dans votre champ énergétique et cela donnera lieu à une rencontre magique et émouvante.

Si vous êtes en couple, vous vous réveillerez de votre hibernation grâce à Vénus et Mercure. La douceur, l’amour et la communication sont au programme, apportant équilibre, sérénité et compréhension mutuelle. Cet été, les étoiles recommandent de passer du temps seul.

Gémeaux 21 mai – 20 juin

Partez à la recherche de votre mission de vie, votre but, votre nature profonde. Apprenez à méditer, à vous connaître et à vous aimer. C’est de cette façon que vos inquiétudes et vos doutes s’envoleront.

Après un hiver plutôt calme, Vénus et Mercure vous font sortir de votre phase de repos en mars. Ensemble, ils vous aident à y voir plus clair et à répondre à certaines de vos questions. Quelle que soit votre situation amoureuse, ils vous aideront à mieux vous comprendre, à mieux vous écouter et à avancer ensemble ou séparément dans une direction qui vous ressemble davantage. La direction de votre cœur, vos valeurs et votre propre harmonie. En couple, la recherche de l’équilibre parfait ne sera pas toujours facile et vous pourriez rencontrer, au mois d’avril, quelques écueils en cours de route. La Super Lune du 27 pourrait vous déstabiliser. Ne vous égarez pas… suivez votre cœur et vos instincts en gardant à l’esprit ce mantra : votre meilleur guide, votre fidèle allié et votre plus belle rencontre, c’est vous. Célibataire, un vent d’amour, de douceur et de légèreté caressera votre cœur en juin. L’été sera chaud, sensuel et sauvage. Profitez-en, vous avez encore largement le temps de prendre l’amour plus au sérieux.

Avec la planète Mars dans votre signe en mars et avril, vous verrez les choses différemment. Il y a une belle énergie dans l’air concernant votre carrière. Un nouveau départ ou une aubaine après de nombreux revers… Venus apporte la chance et veille à ce que vous réussissiez.

Cancer 21 juin – 22 juillet

Voyez la vie en rose ! Lâchez prise, mettez les choses en perspective… peignez des aquarelles ou achetez un livre de coloriage pour adultes. Il n’y a rien de mieux que des méthodes simples pour combattre le stress ou l’insomnie.

Une nouvelle année de paix et de tranquillité vous attend. Si vous êtes célibataire, vous n’avez besoin de personne pour vous sentir heureux et épanoui. En tant que couple, la routine paisible ne sera pas un problème pour vous, au contraire. Comme c’est merveilleux pour vous deux, de vous allonger dans votre lit sous une couverture douce et de regarder la neige tomber. Au printemps, tel un papillon en herbe, vous êtes prêt à vous envoler. Vénus influencera vos étoiles et vous enverra une énergie de luminosité, de romantisme et de renouvellement. Les célibataires voudront se réinventer, changer leurs habitudes et ouvrir leur cœur à l’inconnu. Cet été, écoutez votre cœur et votre intuition. A la fin de l’année, votre petite flamme sera plus chaude que jamais.

Sur le plan professionnel, Mars vous envoie la force et l’énergie nécessaires pour atteindre vos objectifs. L’éclipse lunaire du 26 mai est l’occasion idéale de prendre une nouvelle direction dans votre vie et de vous consacrer à ce qui vous motive vraiment. Votre imagination, votre sensibilité et votre créativité feront des merveilles. Le 8 octobre, la chance sera à nouveau de votre côté et vous serez plus proche de votre rêve. En 2022, tout sera possible.