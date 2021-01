René-Charles Angélil, le fils de Céline Dion, sort son premier EP

Après une première incursion dans la musique en 2018, le fils de Céline Dion sort son premier EP. René-Charles Angélil suivra-t-il les pas de sa mère dans le show-business ?

Il avait déjà publié quelques chansons il y a deux ans sous le pseudonyme de BigTip, René-Charles Angélil, 20 ans, sort cette fois son véritable premier EP (mini-album).

Il l’a annoncé sur son compte Instagram en postant la pochette de son bébé. « Mon tout premier projet, CasiNo.5. Désormais disponible sur Apple Music« , indique René-Charles en légende. Il a dévoilé cinq chansons sur la plateforme de streaming : : Mamba Mentality, LV, Money, Thrills and Rest, NO Ls et GG4 en featuring avec Pakka.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic)

Le fils de la chanteuse va-t-il -comme sa mère- abandonner ses études pour suivre une carrière musicale ? Le jeune chanteur avait dévoilé en 2019 un document montrant qu’il avait été admis à l’université du Nevada.

« Mon fils »

Lundi, à l’occasion du 20e anniversaire de son fils, Céline Dion avait posté un message touchant sur son compte Instagram. «René-Charles, mon fils. Il y a vingt ans, j’ai entendu le mot maman pour la toute première fois… mon rêve s’est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va de l’avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi. Souviens-toi aussi que ton père veille toujours sur toi et te guide. Nous t’aimons tellement… Bonne fête, RC ! – Maman, Nelson et Eddy xx…»

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)