Le test Covid anal, jugé plus fiable, critiqué par les Chinois

La Chine recourt de façon croissante aux dépistages Covid-19 rectaux pour tester les sujets à risque et les voyageurs arrivant de l’étranger, une méthode plus fiable mais critiquée par les internautes.

Le pays a largement endigué l’épidémie depuis le printemps 2020 grâce à de strictes restrictions: deux morts seulement ont été recensés depuis mai. Mais de petits foyers localisés ont éclaté ces dernières semaines. Ils ont poussé les autorités sanitaires à réaliser des dépistages PCR massifs et rapides de dizaines de milliers d’habitants. Les prélèvements sont effectués en général par frottis dans le nez ou la gorge.

Toutefois, selon la télévision publique CCTV, 2021 s’est déjà muée en annus horribilis pour les résidents de plusieurs quartiers de Pékin où des malades ont été récemment découverts: ils ont tous été soumis à un écouvillonnage rectal. La mesure est également imposée aux personnes en quarantaine obligatoire dans les hôtels, notamment les voyageurs en provenance de l’étranger.

