Coronavirus : le variant britannique « d’ici peu » dominant en Belgique

Dans un rapport du laboratoire de référence de l’UZ Leuven et de la KU Leuven, les scientifiques mettent en garde contre l’avancée du variant britannique du coronavirus. Avant la fin du mois de février, 90% de toutes les nouvelles infections concerneront ce variant, prédisent Emmanuel André et Marc Van Ranst.

La mise à jour intermédiaire sur la propagation du coronavirus en Belgique était uniquement destinée à un usage interne pour les autorités, mais a pu également être consultée par le journal Het Laatste Nieuws.

65 % plus contagieux

Dans le rapport, les scientifiques concluent sur la base de la recherche génomique que la variante britannique est à la hausse. On peut déduire des données de diverses universités que le taux d’infectivité est environ 65% plus élevé que les autres variantes. Le virologue Steven Van Gucht souligne qu’il y a encore beaucoup d’incertitude autour des conclusions. « Ce rapport est basé sur des données limitées et nous devons donc considérer ces résultats comme le pire des scénarios. De plus, le fait que la variante britannique devienne dominante ne change pas en soi la stratégie: nous devons limiter le nombre d’infections, indépendamment de quelle variante est dominante ».

Une cinquante de décès par jour

Du 18 au 24 janvier, une moyenne de 52,9 personnes par jour sont mortes des suites du coronavirus, (+6,6% par rapport à la période de calcul précédente), selon les chiffres provisoires de Sciensano publiés jeudi matin. Le bilan est de 20.933 personnes depuis l’apparition du virus en Belgique. Le nombre moyen d’infections au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse, avec 2.163 nouveaux cas quotidiens sur la période du 18 au 24 janvier (+9%). Dans le même temps, près de 44.100 tests ont été effectués quotidiennement, avec un taux de positivité de 5,6%.

Les hospitalisations, en hausse de 3%, sont en moyenne de 127 par jour entre le 21 et le 27 janvier. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 1.851 (-4%), dont 314 en soins intensifs (-3%).

Près de 230.000 personnes vaccinées

L’incidence du 10 au 23 janvier s’élève à 252,2 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+11%), tandis que le taux de reproduction est à 0,98. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 699.662 cas de contamination ont été dépistés. À ce jour, 229.863 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus.