Stéphane Moreau libéré sous conditions

La chambre du conseil a ordonné les libérations de Stéphane Moreau et Pol Heyse sous conditions dans le cadre du dossier Nethys, a indiqué mercredi après-midi l’avocat de M. Moreau, Me Masset.

Stéphane Moreau et Pol Heyse ne pourront pas prendre contact avec plusieurs personnes énumérées par la chambre du conseil.

Les deux hommes devraient pouvoir sortir de la prison de Lantin jeudi si le parquet ne fait pas appel de la décision.

Stéphane Moreau et Pol Heyse sont soupçonnés d’abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. Stéphane Moreau est également inculpé de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

Plus tôt dans la journée, les avocats de Stéphane Moreau et Pol Heyse, inculpés dans le cadre du dossier Nethys, avaient expliqué qu’ils vivaient des conditions de détention « difficiles ».

Me Buyle, l’avocat de Pol Heyse, a expliqué que son client a vécu dans des conditions inhumaines et est désormais dans une situation de désarroi.

« M. Heyse est quelqu’un qui n’a jamais eu la moindre procédure pénale à son encontre, jamais de transaction pénale, jamais même une enquête. Il est peut-être la seule des personnes inculpées à être dans cette situation d’intégrité. Il est dans un état de désarroi. En outre, il a été retenu dans un cachot à Bruxelles dans des conditions inhumaines et dégradantes par un froid gelant, sans couverture et dans des bruits hallucinants. De plus, il est emprisonné à la prison de Lantin, où la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises pour traitements inhumain et dégradants« , a indiqué Me Buyle face à la presse.

Pour Me Masset, l’avocat de Stéphane Moreau, son client est batailleur, malgré qu’il soit incarcéré dans une prison où les conditions sont difficiles.

« M. Moreau est combatif et ne perçoit pas l’utilité d’une détention préventive. On ne peut pas dire qu’il vit bien cette incarcération, on sait que Lantin est une prison difficile, au-delà même de la privation de liberté elle-même, c’est effectivement difficile. »

Les deux hommes, anciens administrateurs de Nethys, sont accusés d’abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. Stéphane Moreau est également inculpé de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

Que les « vrais décideurs soient interrogés »

L’avocat de Pol Heyse, Me Buyle, a demandé à ce que les « hommes et femmes politiques qui étaient là au moment où les décisions ont été prises » soient interrogées. Selon lui, « nous sommes dans un tournant du dossier Nethys. »

« Mon client a fait l’objet de deux perquisitions. Tout a été saisi: des ordinateurs, des téléphones. Toutes les personnes concernées au niveau du conseil de rémunération, du comité de direction et au niveau des avocats ont été interrogés. Nous sommes dans un tournant du dossier. Nous avons demandé à ce que de nouvelles personnes soient interrogées, c’est-à-dire les vrais décideurs, les femmes et hommes politiques qui étaient là au moment où les décisions ont été prises puisqu’il apparait maintenant que la plupart des décisions dont on parle ont été validées, suggérées et recommandées par différents politiques de la région de Liège. Il faut lever l’ombre et voir beaucoup plus clair. »

Il n’a toutefois pas souhaité communiquer le nom des personnes qu’il voulait voir être interrogées.

Me Masset, l’avocat de Stéphane Moreau, soutient le fait qu’il reste encore des personnes qui doivent être auditionnées, « comme dans toute enquête financière », a-t-il expliqué à la presse.

La majorité wallonne « refuse de parler de Nethys au parlement »

« C’est complètement dingue: la majorité wallonne refuse qu’on parle de Nethys au parlement », a déploré Germain Mugemangango, le chef du PTB au parlement régional, après le rejet, par le président de l’assemblée Jean-Claude Marcourt, de sa question d’actualité sur le sujet.

« Notre question sur Nethys a été refusée par Jean-Claude Marcourt au motif qu’elle n’a pas de lien avec une action gouvernementale récente. Or, c’est bien le gouvernement wallon qui a déposé les pièces nécessaires à la justice », la Région s’étant en outre portée partie civile en novembre dernier, pointe M. Mugemangango.

« Si on refuse de creuser la question de la main invisible qui était à l’oeuvre, ça recommencera », conclut le chef de groupe du PTB.

Du côté du greffe du parlement, on justifie la décision en invoquant l’application du règlement.

« Il y a différents types de questions que les députés peuvent poser. Des questions écrites, des questions orales, des questions d’actualité et des questions urgentes. En ce qui concerne les questions d’actualité, elles doivent ressortir des compétences de la Région et porter sur un fait qui s’est déroulé entre le mardi de la semaine précédente et la veille de la plénière », explique ainsi le greffier du parlement, Frédéric Janssens.

Ces questions font ensuite l’objet d’une analyse en recevabilité et il revient au président du parlement de trancher.