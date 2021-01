Oui, l’argent fait le bonheur!

Une étude menée par Matt Killingsworth, chercheur à la Wharton School for Business de l’Université de Pennsylvanie, met à mal l’adage selon lequel l’argent ne fait pas le bonheur.

Au contraire, le bonheur s’achète. Être riche rendrait en effet heureux, et devenir plus riche encore rend plus heureux, selon LADBible.

Une croyance populaire aux Etats-Unis établissait à près de 75.000 $ par an le seuil à partir duquel on commencerait à ressentir un certain bien être.

Mais « il n’y a aucune preuve d’un seuil de revenu », a-t-il expliqué dans son étude intitulée « Experienced well-being rises with income ». « Des revenus plus élevés sont associés à la fois au bien être au quotidien mais cela permet également d’être plus satisfait de sa vie en général. »

Pour arriver à cette conclusion, il a utilisé une application créée pour l’occasion et appelée Track Your Happiness. Dans une récente interview avec Vice , il a ainsi expliqué: « Les gens reçoivent un ping à des moments aléatoires au cours de leur vie quotidienne. Puis je leur pose quelques questions sur leur expérience. Je leur demande comment ils se sentent, ce qu’ils font et une foule d’autres choses. »

« Je voulais vraiment connaître la relation entre les revenus des gens et le niveau de bien-être qu’ils ressentent. »

D’après ses conclusions, le lien entre le revenu et le bien-être est plus fort encore chez les personnes qui assimilent l’argent au succès.

« Cela suggère que des revenus plus élevés peut améliorer le bien-être quotidien des gens, plutôt que d’avoir atteint un certain plateau. »