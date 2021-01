Jalouse, une femme poignarde son mari à cause de photos… d’elle

Une femme est accusée d’avoir poignardé son mari à plusieurs reprises après avoir trouvé des photos de lui avec une « femme plus jeune ». Mais il s’agissait en fait d’anciennes photos d’elle, selon LADBible.

La police mexicaine avait été appelée par des voisins pour des faits de violences conjugales dans une maison de Sonora.

C’est à leur arrivée qu’ils ont découvert un homme allongé par terre, blessé par de multiples coups de couteau aux bras et aux jambes. Son épouse a ensuite été arrêtée.

D’après le Daily Mail, cette violente dispute aurait commencé après la découverte de photos de son mari en train de coucher avec ce qu’elle pensait être une autre femme. Elle aurait alors attrapé un couteau et se serait jeté sur lui, le poignardant à plusieurs reprises.

Un rapport de police explique qu’elle ne s’était pas reconnue car elle était plus mince, plus jeune et plus maquillée.

Le mari a expliqué aux policiers qu’il avait trouvé ces clichés dans un ancien e-mail et qu’ils les avait récemment transférés sur son téléphone.

L’ampleur de ses blessures n’a pas été révélée, mais selon les médias locaux, il a été transporté à l’hôpital sans que sa vie soit en danger. Sa femme est toujours en garde à vue et fait l’objet de poursuites.