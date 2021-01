David Guetta en live depuis Dubaï

L’heure n’est pas aux concerts en live, et encore moins au clubbing. Néanmoins, David Guetta vous invite à faire une nouvelle fois la fête dans votre salon.

C’est depuis l’héliport du Burj Al Arab Jumeirah que le célèbre DJ français vous donnera rendez-vous le 6 février prochain, dès 15 h, pour un show à suivre en direct sur sa chaîne YouTube.

A l’instar de ses précédents événements, ce concert de charité devrait permettre de récolter des fonds qui seront reversés à l’Unicef, ainsi qu’à la campagne mise sur pied par Dubai Cares dans le but de soutenir l’éducation et l’apprentissage à distance des enfants et étudiants.

Pour sa « tournée » United at Home, David Guetta s’était déjà produit à Miami, à New York, ainsi qu’au musée du Louvre à Paris.

« Nous avons jusqu’à maintenant levé plus de 1,6 millions $, nous remercions tous ceux à travers le monde qui ont pris part à cette opération », a-t-il expliqué.

« En ces temps difficiles, nous espérons apporter réconfort, joie et de soutien grâce au pouvoir de la musique et des émotions. Nous avons déjà soutenu beaucoup d’associations et aidé à faire la différence dans la vie des gens au cours de cette pandémie. »