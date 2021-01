Les portes ouvertes d’écoles remplacées par des visites virtuelles

A quelques jours du début des inscriptions en première secondaire, certains parents visiteraient avec plaisir les établissements qu’ils convoitent. Mais ces visites sont rendues impossibles à cause de la Covid-19. Une start-up a toutefois trouvé la parade en proposant des visites virtuelles aux parents…

La procédure d’inscription en première secondaire en Fédération Wallonie Bruxelles commencera cette année, en raison du coronavirus, dès le 1er février et s’étalera jusqu’au 5 mars, soit cinq semaines au total, contre trois les années précédentes. Quelque 50.000 élèves entreront en première année du secondaire en septembre prochain. Leurs parents doivent avoir reçu de l’école primaire de leur enfant le formulaire unique d’inscription (FUI) au plus tard le 22 janvier dernier.

Difficile pour les parents et leurs enfants de faire un choix sans avoir assisté à des journées portes ouvertes, qui ont été impossibles à organiser à cause de la crise de la Covid-19. Mais une start-up liégeoise a trouvé le moyen de donner un aperçu de l’école sans y mettre les pieds.

Une alternative originale

En effet, le Collège du Sartay a fait appel à RAViMedia pour remplacer

ses portes ouvertes traditionnelles par une version virtuelle. Une copie numérique du bâtiment a donc été créée via une prise de vue photographique à 360 degrés et permet dorénavant aux futurs élèves de voyager dans le bâtiment à leur guise, depuis chez eux et autant de fois qu’ils le souhaitent.

Véritable outil didactique et interactif, cette visite virtuelle permettra non seulement de découvrir l’école et d’en avoir une vue générale, mais aussi d’en apprendre plus sur son fonctionnement via l’insertion de différents points cliquables présentant des vidéos explicatives au fil du parcours (vidéos réalisées en partenariat avec l’agence Studiosept).

L’expérience est à tester sur le site du Collège ou directement sur le site de RAViMedia : https://www.ravimedia.be/ecoles/

L’entreprise liégeoise, qui proposait déjà cette technologie au secteur immobilier, souhaite également s’adresser à tout autre secteur désireux de mettre ses établissements en valeur et d’obtenir une visibilité accrue en ligne : les écoles mais aussi les musées, les show-rooms, les commerces, les gîtes et hôtels, les bâtiments de loisir, le secteur touristique, les industries… et bien d’autres !