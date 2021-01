Stéphane Moreau et Pol Heyse comparaissent devant la chambre du conseil

Stéphane Moreau et Pol Heyse, placés sous mandat d’arrêt dans le cadre du dossier Nethys, comparaissent mercredi matin devant la chambre du conseil de Liège. Cette dernière devra statuer sur leur maintien ou non en détention préventive.

Les deux hommes, anciens administrateurs de Nethys, sont accusés d’abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. Stéphane Moreau est également inculpé de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

Me Buyle, l’avocat de Pol Heyse, s’est présenté vers 09h00 mercredi matin au palais de justice de Liège. Il s’est dit confiant quant à la libération de son client : «Nous pensons que nous sommes dans un état de droit et que les conditions de détention préventive doivent être plaidées. Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas de risque de disparition des preuves. Il y a eu plusieurs perquisitions, les pièces sont saisies et les faits sont anciens. Nous faisons confiance à la justice et à ce que nous allons plaider. Mon client est dans un état d’esprit de collaboration avec la justice. Le dossier que nous avons pu consulter va dans le sens des déclarations de Monsieur Heyse qui conteste les faits qui lui sont reprochés.»

Moreau nie les faits

L’avocat de Stéphane Moreau Me Masset, arrivé vers 09h20, n’a pas souhaité faire de commentaire à la presse. M. Moreau dit ne reconnaître aucun des faits qui lui sont reprochés et nier « avec force toute infraction ». L’ancien administrateur de Nethys a été placé sous mandat d’arrêt samedi soir après approximativement 40 heures d’audition et une nuit en cellule.

Depuis dimanche, M. Moreau et M.Heyse sont tous les deux écroués à la prison de Lantin. Vers 10h30 mercredi, les deux inculpés comparaissaient toujours devant la chambre du conseil. Cette dernière devrait rendre son verdict mercredi après-midi sur le maintien ou non de Stéphane Moreau et Paul Heyse en détention préventive.