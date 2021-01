Zoom-in : « C’est ici que vous posez les bases de votre nouvelle carrière »

Cefora, le centre de formation pour toutes les entreprises relevant de la Commission Paritaire 200, aide les chercheurs d’emploi à trouver un job d’employé grâce à une formation gratuite. Celle-ci comprend également un stage ainsi qu’un coaching professionnel. Les chiffres montrent qu’il s’agit là d’une combinaison gagnante : 3 chercheurs d’emploi sur 4 ayant suivi une formation avec un stage chez Cefora décrochent un job d’employé. Kim Van Peer, ex-étudiante chez Cefora, et Guillaume Thieffry, coach professionnel chez UPskill, partenaire de Cefora, nous expliquent précisément comment cela fonctionne.

De la vente à la construction

Kim Van Peer rêvait de créer sa propre entreprise depuis des années. Mais quand elle a débuté, le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar. « Mon commerce d’articles pour enfants ne pouvait pas rivaliser avec le succès croissant du commerce en ligne. J’ai fini par devoir déposer mon bilan. »

Elle a alors commencé à réfléchir sérieusement à son avenir professionnel. « Je ne voulais plus travailler dans un secteur compétitif. J’ai donc consulté la liste des métiers en pénurie au VDAB (le Forem en Wallonie, Actiris à Bruxelles). Parce que la construction m’a toujours attirée, je suis allée à la séance d’information sur la formation d’assistant métreur-deviseur. » Kim ne disposait d’aucune expérience technique en bâtiment, mais a réussi à convaincre les responsables de cette formation de Cefora par sa motivation. Cefora organise des formations dans 8 secteurs et cela, en collaboration avec différents partenaires, selon leur domaine d’expertise.

Au cours de la formation, les différents aspects du métier ont été abordés : connaissance des matériaux, calcul des coûts… « La plupart de ces cours ont été donnés par l’architecte Frank Pieters. Mais j’ai aussi beaucoup appris grâce à Kristof et Ricardo, deux formateurs qui ont eux-mêmes suivi la formation et partagé leur expérience de travail avec nous. »

Offres d’emploi multiples

Alors que la plupart des stagiaires recherchaient un stage dans une entreprise présentant de nombreux postes vacants, Kim a fait le contraire. « Je cherchais une entreprise comptant beaucoup de personnel pour que ses employés aient plus de temps à consacrer à ma formation. Je me suis donc retrouvée chez Hadibouw, à Herentals. Mon stage a été très instructif, car j’ai pu y travailler avec le calculateur principal pendant 6 semaines. »

Au cours de sa dernière semaine de stage, Kim a eu 5 entretiens d’embauche. « Au final, j’ai reçu 3 offres d’emploi. J’ai ensuite opté pour un poste à plein temps de calculatrice chez Cuylaerts Industriebouw. Et un an plus tard, je fais les calculs toute seule. »

Kim est heureuse d’avoir suivi cette formation. « J’aime aller travailler tous les jours. Quand je pense au parcours que j’ai fait, je suis très fière de moi. Cela représentait un vrai défi, mais j’ai toujours persévéré. »

Une confiance croissante

Guillaume Thieffry est coach professionnel chez UPskill, partenaire de Cefora. Il accompagne les chercheurs d’emploi pendant leur formation. « Ceux qui suivent une formation qualifiante ont souvent eu une trajectoire difficile. Regardez Kim. Maîtriser un nouveau métier n’est donc pas le seul objectif du programme. Il faut aussi aider les participants à reconstruire la confiance en eux qu’ils ont perdue. Un coach professionnel fournit aux chercheurs d’emploi les outils pour postuler avec succès et trouver leur chemin sur le marché du travail. »

Prendre les choses en main

Les coachs professionnels accompagnent les chercheurs d’emploi en groupe et individuellement. « Nous consacrons 5 à 10 jours du processus à des ateliers qui répondent aux besoins spécifiques des participants. Rédaction d’une lettre de motivation, assertivité… Nous passons également quelques heures à converser de manière individuelle à propos de problèmes personnels. »

Les coachs accompagnent également les participants dans leur recherche d’un stage et d’un emploi permanent. « Nous les accompagnons et leur donnons des conseils, mais nous les laissons accomplir les étapes concrètes. S’ils trouvent un stage ou un emploi par eux-mêmes, leur confiance en eux se verra renforcée. C’est aussi notre objectif : donner aux participants les moyens de se développer personnellement et professionnellement. »

Même après la formation, les participants restent souvent en contact. « Le groupe est le premier réseau professionnel de leur nouvelle carrière. Ils continuent donc à s’entraider. Soit dit en passant, nous le faisons aussi : quiconque ne trouve pas immédiatement un emploi bénéficiera de six mois de soutien. Le calcul est vite fait : 3 chercheurs d’emploi sur 4 décrochent un job d’employé. »

Prêt pour un nouveau départ ?

Vous cherchez un emploi et souhaitez travailler en tant qu’employé ? Vous voulez suivre une formation avec stage pratique et coaching professionnel ? Alors, choisissez Cefora et relevez le défi. Découvrez l’offre complète sur www.unjobdemploye.be.