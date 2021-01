Zoom-In hub.brussels: Le 1819, LE numéro des entrepreneurs bruxellois

Lancé il y a onze ans, le service 1819 de hub.brussels informe et oriente gratuitement les entrepreneurs bruxellois. Son équipe de conseillers guide des milliers de personnes chaque année.

Le service 1819 a été lancé en 2010 dans le but de garantir à toute personne qui entreprend à Bruxelles ou souhaite le faire, un accès à une information de qualité. Ce service gratuit n’a cessé de grandir au fil des ans. Aujourd’hui, 19 personnes travaillent au sein de cette équipe qui, en 2020, a répondu à 45.000 demandes d’entrepreneurs. Parmi celles-ci, beaucoup étaient liées à la situation sanitaire, mais il y avait également de nombreuses demandes d’entrepreneurs souhaitant lancer une activité ou développer leur projet. Preuve que la crise est loin d’avoir ébranlé totalement l’esprit d’entreprise.

Un service ouvert à tous

Le service 1819 est ouvert à tous les entrepreneurs basés dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’aux personnes ayant envie d’entreprendre à Bruxelles. « Nous répondons à tout type de questions liées à l’entreprenariat. Cela peut concerner les permis, les autorisations, les financements, les démarches pour s’installer comme indépendant, des questions juridiques, etc. Cela peut aller d’une question extrêmement vague d’une personne ayant envie d’entreprendre mais qui n’a aucune idée d’où commencer, comme cela peut être une entreprise existante qui a une question très précise au sujet d’un subside », explique Véronique Flammang, responsable du 1819 chez hub.brussels.

Une réponse personnalisée

Service d’information et d’orientation, le 1819 cerne les besoins de l’entrepreneur et lui permet de gagner du temps et d’avancer plus vite dans ses projets. À l’autre bout du fil, une équipe de 15 conseillers répond en français, en néerlandais et en anglais aux diverses demandes. Certains sont juristes de formation, d’autres ont étudié l’économie et la plupart ont une expérience en tant qu’entrepreneur. Ils ont tous un point commun : l’envie d’aider l’autre et cette capacité d’écouter pour donner la meilleure information. « Chaque personne est écoutée et reçoit une réponse personnalisée. Nos conseillers restent souvent une demi-heure avec la personne au téléphone pour faire le tour de la question et attirer son attention sur des écueils à éviter », détaille Véronique Flammang.

En plus de son service d’aide et d’orientation par téléphone, le 1819 organise aussi une multitude d’activités gratuites destinées à informer les entrepreneurs, comme des séminaires en ligne, des ateliers thématiques et des séances d’information. Le site 1819.brussels, mis à jour très régulièrement, regorge aussi d’informations utiles.

