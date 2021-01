Un emploi dans le secteur public en 2021

Malgré la pandémie, le secteur public connaît peu la crise. SNCB, Stib, police, nombreux sont ceux qui recherchent des centaines de candidats pour l’année 2021.

Vous voulez trouver un travail au service du citoyen, alors pourquoi ne pas devenir fonctionnaire ? Le service public propose chaque année de nombreuses offres d’emploi. Petit tour d’horizon.

Le Selor

C’est l’organisme chargé de la sélection et du recrutement pour plus de 150 administrations publiques que ce soit au niveau fédéral, régional ou local. On trouve de très nombreuses offres d’emploi sur le site du Selor, avec un record pour le secteur de la Défense en 2021. Vous trouverez également sur le site des tests pour vous entrainer en vue des examens de recrutement.

La police

Quel que soit le poste qui vous intéresse, vous devez vous adresser au service recrutement de la police fédérale qui centralise tout. Sur la période 2021-2024, l’intention de la police est de recruter 1.600 policiers chaque année.

Le chemin de fer

Les métiers du chemin de fer sont très diversifiés et accessibles à tous les niveaux d’expérience et de diplômes. L’année dernière, la SNCB et son service de recrutement HR Rail avaient pas moins de 1.800 postes à pourvoir. Ils chercheront 1.300 nouveaux candidats cette année. Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure, recrute également plusieurs centaines de personnes chaque année.

La Stib

La société de transport bruxelloise a recruté plus de 1.200 personnes en 2020. Et elle prévoit au moins 765 recrutements cette année. De nombreux conducteurs sont recherchés, mais aussi des profils techniques (ingénieurs civils et industriels, électriciens et électromécaniciens) et des candidats pour d’autres services comme la sécurité, les fonctions de support, etc..

Mais aussi…

Les offres d’emploi sont également nombreuses dans d’autres domaines publics comme le secteur hospitalier ou celui de l’enseignement. Vous trouverez également de nombreuses offres si vous êtes pompier ou ambulancier. Pourquoi ne pas postuler également chez Sibelga et Vivaqua ?