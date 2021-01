Et si vous deveniez un entrepreneur durable ?

Groupe One est une organisation qui aide à créer son entreprise et à la gérer durablement, en Wallonie et à Bruxelles. Depuis 20 ans, sa mission est d’accompagner les entrepreneurs souhaitant inscrire leur activité dans une démarche durable.

La pandémie de covid-19 aura sans doute fait réfléchir beaucoup de citoyens sur le rôle qu’ils voudront jouer dans le futur. Beaucoup pensent sans doute à se reconvertir pour donner davantage de sens à leur activité.

Groupe One cherche à faciliter cette transition vers une économie plus durable. L’organisation propose plusieurs services allant dans ce sens. Et cela commence par faire prendre conscience de ces valeurs aux plus jeunes. Depuis 15 ans, Groupe One propose des outils de sensibilisation à destination des élèves et étudiants wallons et bruxellois, les entrepreneurs de demain. Des formations pour les enseignants sont également proposées.

Parallèlement, l’organisation offre un service de formation à la création d’entreprise et aux business modèles durables. De nombreux secteurs sont concernés comme l’agriculture, l’alimentation, la mobilité ou encore l’habitat. Groupe One accompagne les porteurs de projet, de l’idée à la création et de la création à la bonne gestion quotidienne.

De nombreux projets

L’organisation finance des porteurs de projet durables et des entreprises en développement. Elle aide également à gérer et animer un lieu de travail convivial et durable, développe aussi de nouveaux outils pour les entrepreneurs et lance des projets pilotes.

Par exemple, avec l’événement Taste of Brussels, elle promeut l’agriculture urbaine et l’autonomie alimentaire à Bruxelles. Les visiteurs peuvent y rencontrer une vingtaine d’acteurs venus proposer leurs modes d’auto-productions et transformations. Autre projet bruxellois : Aquaponiris, une serre en aquaponie permettant de recréer un écosystème pour produire des légumes et du poisson en ville. Dernier exemple, la création de la recyclerie sociale de Saint-Gilles, qui collecte et revalorise des encombrants puis les revend au sein d’un magasin social.

Depuis sa création il y a 20 ans, Groupe One a sensibilisé 12.000 jeunes à l’entrepreneuriat durable, créé 1.000 entreprises, accompagné 7.000 entrepreneurs et lancé 107 campagnes de crowdfunding. Voilà qui donne envie de se lancer…