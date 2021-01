Les chiens et les chats devront-ils aussi être vaccinés contre la Covid-19 ?

Alors qu’il faudra attendre de longs mois pour que la majorité de la population soit vaccinée, des chercheurs se demandent s’il ne faudrait pas aussi vacciner les chiens et les chats contre la Covid-19.

Hier, Politico révélait qu’au rythme actuel, la Belgique devrait attendre septembre 2024 pour que 70 % de la population soit vaccinée, un seuil qui permettrait d’atteindre une immunité collective. À l’heure où les couacs se multiplient dans la livraison des vaccins, des chercheurs se sont intéressés à la vaccination de nos animaux de compagnie.

« Un enjeu de santé publique majeur sur le long-terme »

Dans un éditorial publié dans la revue scientifique Virulence et relayé par The Independent, plusieurs chercheurs britanniques et américains estiment que les chiens et les chats devront, à terme, également être vaccinés contre la Covid-19 pour enrayer la propagation du virus.

« Il n’est pas impensable que la vaccination de certaines espèces animales domestiquées devienne nécessaire pour freiner la propagation du virus », ont ainsi affirmé ces experts des universités du Minnesota, d’East Anglia (UEA) et du centre de recherche Earlham basé à Norwich. Les scientifiques vont plus loin en estimant que cela représente « un enjeu de santé publique majeur sur le long-terme ».

« Il est logique de développer des vaccins pour les animaux de compagnie »

Professeur de génétique à l’UEA, Cock van Oosterhout a indiqué que les chiens et les chats pouvaient bien contracter le coronavirus mais, qu’à l’heure actuelle, il n’y avait pas de cas connu de transmission à l’homme. Néanmoins, il estime qu’ « il est logique de développer des vaccins pour les animaux de compagnie, à titre de précaution ».

En effet, le risque est que le virus se transmette d’animal à animal et qu’il évolue pour ensuite finir par infecter l’homme.

Un vaccin en préparation en Russie

Le vaccin pour les animaux de compagnie n’est donc pas le même que celui pour les humains. Jusqu’à présent, peu de laboratoires ont travaillé sur le développement d’un vaccin destiné à protéger les chiens et les chats du coronavirus. À l’heure actuelle, il y a encore très peu d’informations sur celui-ci mais les chercheurs ont révélé dans The Independent que la Russe avait déjà commencé à développer un vaccin pour les animaux domestiques.