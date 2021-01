Les Belges attendent trop longtemps avant de consulter un médecin

« Plus de deux jours s’écoulent entre l’apparition des symptômes et le contact avec le médecin traitant, un temps précieux est ainsi gaspillé dans la recherche des contacts si le test est positif », a déclaré mardi la présidente du Comité interfédéral de testing et tracing Karine Moykens lors de la conférence de presse du Centre de crise.

« Il est très important de contacter le médecin dès les premiers symptômes pour poser un diagnostic correct », a en outre rappelé Karine Moykens.

« Les conditions sont réunies pour réaliser davantage de tests »

Pour la présidente du comité de testing et tracing, « nous ne sommes pas encore dans une phase où nous pourrons lâcher du lest. Il est important de rapidement identifier les personnes infectées par le virus ». D’autant que Karine Moykens a précisé que « les conditions sont réunies pour réaliser davantage de tests où et quand c’est nécessaire ».

« Les laboratoires ont réalisé de grands efforts pour accélérer l’analyse des échantillons et la transmissions des résultats. Près de 92% des laboratoires parviennent à rendre disponible le résultat du test dans les 36 heures », a-t-elle précisé.

Rappel des règles concernant la quarantaine

La recherche des contacts fonctionne de manière suffisamment efficace, selon Karine Moykens. Les agents contactent 85% des cas indexes, les personnes dont les résultats du test sont positifs, et 87% des contacts à haut risque et à chaque fois dans les 24 heures. Mme Moykens a, par ailleurs, rappelé les règles concernant la quarantaine, désormais de 10 jours et non plus sept comme auparavant. « La période de sept jours était plutôt courte, 10 jours est plus conforme aux recommandations internationales ».

Si un membre de la famille est infecté, les autres membres de la famille doivent également rester en quarantaine. Les personnes dont le test initial est négatif sont tenues de rester en quarantaine, car il est possible que la maladie ne puisse être détectée que plus tard. « C’est seulement le test du septième jour qui fournit une réponse concluante qu’il n’y a plus de risque d’infection », a déclaré Mme Moykens.

Les enfants désormais considérés comme des contacts à haut risque

La nouvelle variante britannique est plus contagieuse dans toutes les tranches d’âge, y compris chez les enfants. Jusqu’à présent, les enfants de l’école primaire étaient considérés comme des contacts à faible risque, mais en raison de cette contagiosité plus élevée, ils seront également considérés comme des contacts à haut risque, par exemple s’ils sont assis à côté d’un cas index dans la classe ou dans le réfectoire.