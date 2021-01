Un conspirationniste sans masque tente de ramener chez lui un patient gravement malade

Alors que le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d’Europe, le cinquième du monde, avec plus de 100.000 décès à cause du coronavirus, certains habitants continuent de penser que la pandémie n’est qu’une grande conspiration lancée par Bill Gates. Tobe Hayden Leigh est l’un d’entre eux.

Il y a quelques jours, M. Leigh s’est rendu sans masque dans un hôpital du comté de Surrey, au sud-ouest de Londres, pour tenter de faire sortir un proche particulièrement touché par le coronavirus. Dans une vidéo de plus de 20 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir M. Leigh et des proches du patient insister à plusieurs reprises pour que le malade ne soit plus placé sous oxygène, malgré les risques pour sa santé. On peut également entendre le patient demander de rentrer à la maison, alors qu’il éprouve de grandes difficultés pour respirer sans l’oxygène qu’il a lui-même retiré.

« Ma préoccupation principale actuellement est sa santé, et pour le moment, vous le mettez en danger », a répondu le docteur. Avant de préciser. « Il n’est plus sous oxygène. Si on ne le replace pas immédiatement, il risque de mourir à tout instant ».

Une enquête ouverte

Malgré les nombreuses remarques de M. Leigh, qui a notamment accusé le médecin de mentir sur l’état de santé du patient et la Covid en général, le docteur est resté ferme et a refusé de laisser partir son patient. Le conspirationniste a finalement été exclu de la chambre par le personnel de l’hôpital, non sans créer un nouvel esclandre.

Contactée par l’hôpital, la police a ouvert une enquête, alors que la vidéo de l’incident est repartagée en masse sur les réseaux sociaux. Deux amendes ont également été dressées pour non-respect des règles Covid. « Malheureusement, une minorité de gens refuse de comprendre la gravité de la pandémie. Se rendre aux soins intensifs sans prendre les précautions appropriées met non seulement en danger sa propre vie, mais aussi celle du personnel hospitalier qui tente de soigner des patients gravement malades », a déploré un inspecteur de police dans les colonnes du Daily Mail.