L’ancienne cycliste belge Tara Gins dénonce le sexisme qui règne dans le cyclisme. Elle voulait devenir directrice sportive mais des photos considérées comme « inappropriées » lui ont coûté le job.

Âgée de 30 ans, Tara Gins a été cycliste professionnelle entre 2016 et 2018. Après sa carrière en tant que sportive, la jeune Belge est restée dans le monde du cyclisme en devenant notamment directrice de course.

Ce début d’année 2021 aurait dû être synonyme de nouveau départ pour Tara Gins. En effet, elle devait être engagée comme directrice sportive d’une équipe masculine de moins de 23 ans faisant partie de l’élite. Malheureusement, l’accord a été rompu peu de temps avant son entrée en fonction.

« Apparemment, une photo est plus importante que mes capacités ou mon expérience »

Dans une publication sur Instagram, Tara Gins a raconté pourquoi elle avait vu ce job lui échapper. « Je ne peux pas devenir directrice sportive en raison de photos qui datent d’il y a un an et qui sont visiblement inappropriées », a dévoilé la jeune femme en regrettant que « apparemment, une photo est plus importante que mes capacités ou mon expérience ». En effet, l’an passé, elle a publié sur son compte Instagram des photos sexy où elle pose notamment en string et en petite tenue. Des clichés qu’elles assument pleinement et qui sont d’ailleurs toujours disponibles sur son compte Instagram. Tara considère qu’elle s’agit de sa vie privée et qu’elle ne publie rien d’inapproprié.

« On peut se permettre beaucoup plus de choses quand on est un homme dans ce milieu »

Pourtant, ces photos n’ont pas été du goût de l’un des parents d’un coureur de l’équipe. Il s’est plaint auprès de la direction et finalement, Tara Gins n’a pas été engagée. Aujourd’hui, la jeune femme ne regrette rien et estime qu’au final, il est préférable qu’elle n’ait pas été engagée par cette équipe qu’elle ne nomme pas. Néanmoins, elle en profite pour dénoncer le sexisme qui règne dans le milieu du cyclisme.

« Durant toute ma carrière, j’ai vu tellement de choses de la part des soigneurs et des membres des staffs de mes équipes. J’ai été littéralement agressée. Un mécanicien m’a suivie dans la douche, un chef d’équipe m’a embrassé, j’ai eu droit à des commentaires très inappropriés… », a révélé Tara Gins.

« Je me suis toujours battue contre ça. Aujourd’hui, j’ai arrêté de courir et je veux faire mon propre truc, saisir des opportunités mais ça m’échappe à cause d’imbéciles qui pratiquent visiblement le ‘deux poids, deux mesures’. Apparemment, on peut se permettre beaucoup plus de choses quand on est un homme dans ce milieu », a poursuivi l’ancienne cycliste.