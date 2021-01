Seuls 14 % des Belges n’ont jamais été saouls durant les 12 derniers mois

Une vaste étude internationale s’est intéressé à la consommation d’alcool des habitants dans une trentaine de pays, dont la Belgique.

L’organisation Global Drug Survey (GDS) a dévoilé hier les résultats d’une vaste enquête au sujet de la consommation de drogues et d’alcool. Fin 2019, avant la pandémie mondiale, GDS a interrogé près de 110.000 personnes dans une trentaine de pays, dont la Belgique, au sujet de leur consommation au cours des 12 derniers mois.

Les Anglais et les Écossais, rois de la beuverie

L’enquête montre que les Écossais et les Anglais sont les plus souvent ivres. Par ivresse, les enquêteurs entendent : « avoir tellement bu que vos facultés physiques et mentales sont altérées au point que votre équilibre/parole en est affecté, que vous êtes incapable de vous concentrer clairement sur quelque chose et que votre conversation et vos comportements sont très différents de d’habitude pour les personnes qui vous connaissent ».

Les répondants écossais et anglais affirment avoir été ivres 34 fois au cours des 12 derniers mois. Ils sont suivis par les Australiens (31,8), les Danois (31,3), les Finlandais (30,4) et les Américains (27,1). La moyenne mondiale est de 20,8 fois. Les Belges se situent juste au-dessus avec 20,9.

Seuls 14 % des Belges n’ont pas été ivres durant les 12 derniers mois

Une autre donnée intéressante concerne les personnes qui affirment n’avoir jamais été ivres au cours des 12 derniers mois. Là encore, les différences entre les pays sont grandes. Au Portugal, 54 % des personnes interrogées affirment ne pas avoir été saouls durant l’année écoulée. Les Argentins (48 %) et les Colombiens (40 %) complètent le podium des habitants les plus sobres.

La Belgique se trouve de l’autre côté du classement. En effet, seuls 14 % des répondants belges ont indiqué ne pas avoir été ivres durant les 12 derniers mois. Les Australiens et les Danois font partie des mauvais élèves. Dans ces pays, seulement 5 % des habitants n’ont pas été ivres. Les Anglais, les Finlandais et les Écossais les suivent de près avec 7 % de la population.

Des regrets dans 1/3 des cas

Dans un tiers des cas, cette consommation excessive d’alcool s’accompagne de regrets. En effet, 33 % des répondants ont indiqué regretter avoir été saouls (39 % des femmes et 30 % des hommes). La plupart du temps, c’est à cause de la gueule de bois du lendemain. Mais beaucoup de personnes (42 %) regrettent avoir dit quelque chose qu’elles n’auraient pas dit en temps normal.