Emue, Vanessa Bryant publie le poignant hommage d’une amie de sa fille

Vanessa Bryant a partagé sur Instagram un message d’hommage envoyé par « Aubz », une des meilleures amies de Gianna Bryant.

Il y a un an ce 26 janvier, Kobe Bryant et sa fille Gianna perdaient la vie dans un accident d’hélicoptère. Un événement qui a bouleversé Vanessa Bryant, qui a commémoré cet anniversaire avec des internautes. Ce mardi, elle a en effet publié une lettre d’hommage envoyée par Aubrey, une des meilleures amies de Gianna. Dans cette lettre, on apprend que l’adolescente était une « fille magnifique » dont « le sourire et l’attitude vous poussaient à vous dépasser ».

« Son amour pour la vie était quelque chose que je ne cessais d’admirer. Elle attaquait chaque jour comme si elle devait le conquérir. Le fait qu’elle ait suffisamment boosté ma confiance en moi pour que je m’engage à jouer au basket avec elle pendant quatre ans montre à quel point elle était puissante », peut-on également lire dans cette lettre, qui a particulièrement touché Vanessa Bryant.

« Merci de partager ces beaux souvenirs de ma Gigi avec moi et de me permettre de les partager ici sur Instagram. Ma Gigi est incroyable et j’apprécie vraiment ta lettre attentionnée. Elle t’aimait tellement. Ma fille et Kob-Kob me manquent aussi terriblement. Je ne comprendrai jamais comment/pourquoi cette tragédie a frappé des êtres humains aussi beaux, gentils et incroyables. Cela ne me semble toujours pas réel. Gigi, tu continues de rendre ta maman fière. Je t’aime! », a déclaré la veuve de 38 ans.