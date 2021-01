Des amendes de 200£ en cas de batailles de boules de neige en Angleterre

Les Britanniques qui tentent de profiter de la neige malgré le troisième confinement national décrété début janvier s’exposent à une amende de 200£ (225€).

Depuis quelques semaines, une partie de l’Europe est recouverte d’un épais manteau blanc. Ce qui fait le bonheur des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui n’hésitent pas à se rassembler à certains endroits pour participer à des batailles de boules de neige géantes. Ce fut notamment le cas ce week-end à Swindon, une ville située entre Londres et Bristol, où environ 200 personnes se sont réunies malgré les mesures contre le coronavirus, qui touche toujours fortement l’Angleterre.

« 150 enfants et 50 adultes se sont réunis dans la région de Sevenfields, à Swindon, ce qui a suscité des inquiétudes quant au non-respect des règles contre le coronavirus », a mis en garde la police sur Facebook. « S’il vous plaît, ne vous rassemblez pas en grands groupes. On vous rappelle qu’une amende peut être infligée à ceux qui ne respectent pas les règles. Nous sommes au cœur d’une pandémie et le fait de ne pas respecter la distanciation sociale et de ne pas porter le masque contribue à la propagation du virus ».

Près de 100.000 morts

Pour rappel, les Anglais sont confinés chez eux et ne peuvent sortir que pour certaines activités essentielles, comme aller au travail ou faire leurs courses. D’après Lad Bible, la police de Surrey, au sud-ouest de Londres, a d’ailleurs émis plusieurs amendes de 200£ contre des gens qui cherchaient simplement à profiter de la neige.

Particulièrement touché depuis quelques mois, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d’Europe, avec près de 100.000 décès (98.534) liés au coronavirus. 33.738 nouveaux cas ont été détectés dans le pays en moyenne ces sept derniers jours, un chiffre en baisse constante depuis plus de deux semaines, mais qui reste supérieur aux pics atteints lors des deux premières vagues.