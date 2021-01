Aucun cas grave chez les vaccinés ayant reçu leurs deux doses en Israël

Les premières données de la vaste campagne de vaccination ayant lieu en Israël montrent que le vaccin Pfizer est efficace contre le coronavirus.

Alors que l’inquiétude est de plus en plus profonde à cause des nouveaux variants plus contagieux du coronavirus, une lueur d’espoir semble venir tout droit d’Israël. Ce dimanche, le pays annonçait que plus d’un million de personnes, soit 10% de la population, a reçu les deux doses du vaccin. Et, visiblement, le vaccin serait efficace!

D’après Reuters, seules 20 personnes d’un échantillon de 128.600 personnes ont été infectées par la Covid-19 après avoir reçu les deux doses du vaccin, soit à peine 0,01% de ce groupe. Et aucun n’a développé de forme grave de la maladie. « Sur 20 personnes infectées, la moitié souffrait de maladies chroniques sous-jacentes », explique le Maccabi Healthcare Services.

Toux et fatigue

« Tous les malades ont souffert d’une forme douce de la maladie et avaient des symptômes comme le mal de tête et la toux. Certains se sentaient également faibles et fatigués. Mais personne n’a dû être hospitalisé, et aucun patient n’a eu plus de 38,5°C ». Les autorités vont continuer à suivre ces 20 personnes afin d’être sûres qu’elles ne développent pas de formes plus graves de la maladie.

Malgré sa campagne de vaccination rapide, Israël a toujours du mal à réduire le nombre d’infections, même après près d’un mois d’un confinement national, qui a été resserré quelques semaines après son début. Ce dimanche, un record de 15.937 nouveaux cas a par exemple été détecté dans le pays, pour 79 décès. Un chiffre en presque constante évolution depuis un mois.