Justin Bieber revient sur la période la plus compliquée de sa vie

Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour Justin Bieber. Marié avec le mannequin Hailey Baldwin, il vient de passer des vacances à Hawaï. Il aimerait même devenir pasteur. Il y a sept ans, les choses étaient bien plus compliquées pour le chanteur canadien.

Justin Bieber est un homme heureux. Au début de l’année, il a passé des vacances au soleil, à Hawaï, avec sa femme Hailey. « Justin ne s’est jamais senti aussi heureux et en pleine santé », a récemment indiqué un proche au magazine Ok !. Si Justin Bieber va mieux, c’est notamment grâce à la religion. D’ailleurs, le chanteur envisagerait de devenir pasteur, tout en continuant sa carrière musicale.

« J’étais blessé, malheureux, troublé, en colère »

Si aujourd’hui tout semble aller pour le mieux dans la vie de Justin Bieber, il y a sept ans, c’était loin d’être le cas. Ce dimanche, il a décidé de revenir en toute sincérité et humilité sur cette période de sa vie. « Il y a sept ans aujourd’hui, j’étais arrêté par la police, ce n’était pas mes heures les plus glorieuses. Je ne suis pas fier de là où j’en étais dans ma vie. J’étais blessé, malheureux, troublé, en colère, incompris, je me trompais et j’en voulais à Dieu. Je portais aussi trop de cuir pour une personne se trouvant à Miami », a-t-il écrit sur Instagram en publiant une photo où il était menotté et emmené par la police.

Justin Bieber poursuit que s’il s’en est sorti à l’époque, c’est grâce à Dieu. Il a ensuite invité ses 160 millions d’abonnés à ne pas laisser la honte briser leur présent.