L’actualité récente a montré à quel point les accidents sur un passage à niveau pouvaient être tragiques. Cela n’empêche pourtant pas certaines personnes de faire preuve d’une inconscience affolante.

Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie dans des accidents à des passages à niveau. En 2019, en Belgique, 45 accidents ont fait sept morts et six blessés. : « Lors d’une collision avec un train, les chances de survie sont extrêmement réduites, surtout pour un usager faible », rappelle Infrabel.

Elle s’allonge sur les voies pour une photo

Pourtant, certaines personnes continuent de prendre des risques inconsidérés près de passages à niveau. Ce 22 janvier, l’entreprise britannique Network Rail, qui s’occupe de la gestion et de l’entretien d’une bonne partie du réseau ferroviaire au Royaume-Uni, a publié sur Facebook une vidéo qui fait froid dans le dos. Sur des images filmées par une caméra de surveillance le 18 janvier dernier, on voit deux femmes faire une séance photo en plein milieu des rails. L’une d’elles s’est même allongée sur les voies pour se faire photographier.

« Donnez le bon exemple »

Heureusement, aucun train n’est arrivé à ce moment-là. Néanmoins, Network Rail a décidé de diffuser les images pour rappeler à quel point les passages à niveau sont dangereux. « Non, non et non. Les passages à niveau ne sont pas l’endroit pour une séance photo. Soyez particulièrement attentifs, rappelez aux enfants qu’ils doivent être prudents et donnez le bon exemple. Vous devez toujours vous arrêter, regarder et écouter », a indiqué l’entreprise.

« A quelques minutes d’un incident catastrophique »

Interrogé par The Mirror, un inspecteur de police estime qu’un drame a peut-être été évité de justesse. « Il s’agit d’un comportement incroyablement stupide de la part de deux femmes manifestement inconscientes des dangers des passages à niveau. Les trains traversent cette ligne à des vitesses allant jusqu’à 70 miles par heure (112 km/h), ils auraient donc pu facilement être à quelques minutes d’un incident catastrophique. Aucune opportunité de photo ne vaut la peine de risquer votre vie », a-t-il indiqué.