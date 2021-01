Des « nids » pour sans-abri installés à Ulm

A Ulm, dans le Sud de l’Allemagne, une association a créé des « Ulmer Nest » (des « nids ») afin de permettre aux sans-abri de dormir au chaud durant les nuits les plus froides, selon le Daily Mail.

En 2019, la ville d’Ulm avait demandé à des étudiants locaux, spécialisés dans le design, d’imaginer des capsules pouvant « offrir une certaine protection et sécurité à ceux qui en ont le plus besoin », même s’il existe « d’autres options et installations pour les sans-abri dans presque toutes les villes d’Allemagne », tels que les centres d’hébergement.

Cette initiative a permis la création de deux cabines de bois et d’acier baptisées « Ulmer Nest », un système imaginé pour les situations d’urgence.

Heute wurden die beiden Ulmer Nester wieder aufgestellt – coronabedingt leider mit Verzögerung, aber gerade noch… Publiée par Ulmer Nest sur Vendredi 8 janvier 2021

« Un service un peu moins coûteux comme celui-ci était quand même nécessaire », ont expliqué les concepteurs de ces capsules au look futuriste. Si l’association a reconnu avoir livré ces structures avec du retard à cause de la crise sanitaire, elles arrivent néanmoins « juste à temps pour les nuits les plus froides », a-t-elle expliqué sur sa page Facebook.

Dotées d’une isolation thermique, ces capsules offrent de la chaleur à ses occupants, ainsi qu’un réseau propre qui permet de ne pas devoir passer par son abonnement mobile. Un capteur de mouvement permet en outre de signaler que le « nid » est déjà occupé. La ville d’Ulm a déjà annoncé que ces structures devraient prochainement se multiplier.