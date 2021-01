Kourtney Kardashian serait en couple avec Travis Barker, le batteur de Blink 182

Kourtney, l’aînée des sœurs Kardashian, se serait mise en couple avec un ami de longue date, Travis Barker. Ce musicien de 45 ans est bien connu puisqu’il est le batteur du groupe Blink 182.

La vie amoureuse de Kourtney Kardashian est loin d’être un long fleuve tranquille. Après sa séparation en 2015 avec Scott Disick, le père de ses trois enfants avec qui elle a vécu près de dix ans, Kourtney a eu plusieurs aventures, notamment avec le jeune mannequin franco-algérien Younes Bendjima, de 14 ans son cadet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Kourtney en couple avec le batteur de Blink 182

Aujourd’hui âgée de 41 ans, l’aînée des sœurs Kardashian ne serait plus un cœur à prendre. Selon People, Kourtney serait en couple avec un artiste bien connu de celles et ceux qui étaient adolescents à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En effet, Kourtney Kardashian sortirait avec Travis Barker, le batteur tatoué du groupe punk/rock Blink 182.

« Ils sont ensemble à Palm Springs. Ils sortent ensemble depuis environ un mois ou deux. Kourtney et Travis sont amis depuis longtemps mais leur relation a pris une tournure romantique », a affirmé une connaissance du couple à People. Ce week-end, des photos publiées sur Instagram par les deux stars semblent confirmer cette information. En effet, dans leurs Stories respectives, les deux tourtereaux ont publié un cliché de la même vue, prise depuis le même endroit, la piscine de l’une des villas de Kris Jenner.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par travisbarker (@travisbarker)

Travis Barker, un homme miraculé

Batteur du groupe Blink 182 depuis 1998, Travis Barker est âgé de 45 ans et est le père de trois enfants de 15, 17 et 21 ans. En 2008, il avait été gravement blessé dans l’accident de son jet privé. L’appareil était sorti de la piste lors du décollage et avait explosé. Quatre personnes avaient péri dans l’accident. Grièvement brûlés, Travis Barker et le musicien DJ Am avaient miraculeusement survécu.