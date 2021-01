Les séries les plus attendues en 2021

Que nous réserve le petit écran cette année? Au programme, pas mal de nouvelles productions Marvel mais aussi la série la plus chère de l’histoire qui n’est autre que Le Seigneur des Anneaux! Petit aperçu des nouveautés attendues sur les principales plateformes.

Des séries Marvel (Disney+)

Disney a commencé son marathon de séries Marvel avec la mise en ligne le 15 janvier dernier des deux premiers épisodes de WandaVision, série nous invitant dans le quotidien mouvementé de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), alias la Sorcière rouge, et de Vision (Paul Bettany). Le 19 mars, ce sera au tour de Falcon et le Soldat de l’Hiver d’être dévoilée. Loki, le frère maléfique de Thor, arrivera quant à lui au mois de mai sur Disney+ tandis que Hawkeye, l’as du tir à l’arc des Avengers, débarquera fin 2021 sur la plateforme.

Toujours là pour toi (Netflix)

Katherine Heigl (Izzie dans Grey’s Anatomy) fait son retour sur le petit écran dans la série Toujours là pour toi (Firefly Lane en VO). Disponible le 3 février, elle raconte 30 années d’amitié entre Tully et Kate, deux amies inséparables. Katherine Heigl donnera la réplique à Sarah Chalke, connue pour ses rôles dans Scrubs et How I Met Your Mother. Une série qui risque de nous faire sortir nos mouchoirs…

The Pursuit of Love (Amazon)

Co-produite par BBC One et Amazon, cette série d’époque est une adaptation du roman éponyme de Nancy Mitford, sorti en 1945. Elle met en scène, dans l’aristocratie britannique, deux amies -Linda (Lily James) et Fanny (Emily Beecham)- qui cherchent l’amour alors que leur pays connaît des bouleversements sociaux importants. Emily Mortimer, qui a développé la série, prêtera ses traits à la mère de Fanny. Andrew Scott (Moriarty dans Sherlock) et Dominic West (The Affair) sont également au casting.

Inventing Anna (Netflix)

Voici la nouvelle série estampillée Shonda Rimes, prolifique productrice derrière Grey’s Anatomy, Scandal ou plus récemment Les Chroniques de Bridgerton. Inventing Anna suit la journaliste ayant enquêté sur l’affaire Anna Delvey (interprétée par Julia Garner). Cette escroqueuse russe a réussi à se faire passer pour une riche héritière à New York à partir de 2013, avant de se faire arrêter quatre ans plus tard.

The Underground Railroad (Amazon)

Le réalisateur oscarisé de Moonlight, Barry Jenkins, a adapté le roman de Colson Whitehead en mini-série. Elle nous plonge dans le sud des États-Unis, au temps de l’esclavage. Durant neuf épisodes, on suit la fuite de Cora et Caesar, qui tentent d’échapper à un chasseur d’esclaves et rejoindre le Canada via un chemin de fer clandestin (The Undergound Railroad). Une série qui s’annonce brillante, avec Thuso Mbedu, Aaron Pierre et Joel Edgerton.

Lisey’s Story (Apple TV+)

Stephen King adapte lui-même son roman Lisey’s Story en mini-série, livre qu’il considère comme son préféré. Julianne Moore incarnera Lisey, une veuve qui, deux ans après la mort de son mari, exhume petit à petit des souvenirs de son époux qu’elle avait profondément enfouis. Clive Owen et Dane DeHaan font également partie du casting.

Halston (Netflix)

C’est la nouvelle série du très prolifique Ryan Murphy, déjà derrière Glee, American Horror Story, Hollywood ou encore The Politician. Composée de 5 épisodes, elle nous plongera dans les années 70-80 pour nous raconter la vie du créateur de mode Roy Halston Frowick, plus simplement appelé Halston, et interprété par Ewan McGregor. Décédé du sida en 1990, il a marqué le monde de la mode en habillant notamment Jackie Kennedy, Lisa Minnelli et Elizabeth Taylor.

Foundation (Apple TV+)

Apple s’attaque à du lourd: la saga littéraire de science-fiction «Fondation» d’Isaac Asimov. Ce recueil de nouvelles a fortement inspiré la saga Star Wars. Créée par David S. Goyer (Batman Begins) et Josh Friedman (La Guerre des Mondes), Foundation plongera le téléspectateur dans un futur lointain mettant en scène des personnages tentant de sauver l’Empire Galactique, des années après l’abandon de la Terre par les humains.

The Book of Boba Fett (Disney+)

On l’a découvert lors du générique du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Boba Fett, le chasseur de primes de Star Wars, aura droit à sa propre histoire dans le courant du mois de décembre. La série, qui se déroule à la même période que The Mandalorian, sera également portée par Jon Favreau et Dave Filoni. Les fans de la saga vont être ravis!

Le Serpent (Netflix)

Diffusée depuis le1er janvier sur la BBC, la série Le Serpent doit arriver prochainement sur Netflix. Tahar Rahim (Un prophète, Le Passé), méconnaissable, incarne Charles Sobhraj, un célèbre tueur en série français des années 70. On le surnommait Le Serpent car il a réussi pendant de nombreuses années à glisser entre les mains des polices internationales, en s’évadant de prison et en changeant d’identité. Jenna Coleman (Doctor Who) joue quant à elle le rôle de sa complice, Marie-Andrée Leclerc.

Le Seigneur des Anneaux (Amazon)

C’est LA série de l’année, et l’on peut déjà dire de la décennie! Attendue pour fin 2021 -si elle n’est pas à nouveau repoussée –, Le Seigneur des Anneaux a été tournée en Nouvelle-Zélande et se déroulera au cours du Second ge, à une époque où Sauron monte au pouvoir et forge l’anneau unique. Cinq saisons sont prévues pour cette précieuse série déjà annoncée comme la plus chère de tous les temps. Ce sont les scénaristes de Game of Thrones, Patrick McKay et John D. Payne, qui ont la lourde charge de relever le défi. On trépigne d’impatience à l’idée de découvrir le résultat!

Elles sont de retour sur Netflix… On retrouvera aussi cette année quelques-unes de nos séries Netflix préférées ! La plus attendue est sans aucun doute Stranger Things, avec une quatrième saison qui a pris du retard. On pourra également découvrir la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel, la saison 3 de You et de The Umbrella Academy, la saison 4 d’Elite, la dernière saison d’Ozark, la saison 2 de The Witcher ainsi que la suite de Sex Education et d’Emily in Paris. Il se pourrait aussi que les fans de The Crown profitent de deux saisons pour le prix d’une en 2021 !

Marie Bruyaux