Une mère de 38 ans décède tragiquement des suites de la Covid-19

Au Royaume-Uni, une maman de 38 ans est décédée suite à sa contamination à la Covid-19. Dans un message bouleversant, son mari a tenu à lui rendre hommage, elle qui ne développait pourtant que des symptômes légers du virus lorsqu’il a été détecté chez elle.

Âgée de 38 ans, Emma Reilly s’est éteinte suite à une contamination au coronavirus. A l’origine, elle ne présentait pourtant que des symptômes similaires à ceux d’un rhume, à savoir un mal de gorge et le nez qui coule. Quelques jours plus tard, sa toux s’est aggravée et son mari a donc décidé d’appeler une ambulance afin qu’elle se fasse hospitaliser.

Rapidement, les médecins décident de placer la jeune femme sous assistance respiratoire car elle ne dispose pas de suffisamment d’oxygène. « Elle m’a téléphoné et elle était tellement faible, elle savait à peine parler. Elle m’a dit qu’elle nous aimait moi et Connor », explique le mari effondré au Birmingham Live. « C’est la dernière fois que je lui ai parlé. Ils l’ont ensuite placée dans le coma. »

Un hommage touchant

Dans un message publié sur Facebook, Tony a fait part de sa détresse et de son amour pour sa femme disparue bien trop tôt. « C’est de loin la chose la plus difficile que j’ai eue à écrire. Ma magnifique femme Emma est décédée hier à 16h45 », écrivait le mari il y a deux semaines.

Celui-ci poursuit avec un message fort: « Elle s’est battue autant que possible mais en définitive, la Covid-19 a été plus forte. Nous sommes dévastés mais notre attention se focalise sur Connor et sur le fait de lui assurer une vie aussi heureuse que possible, comme le voudrait sa maman (…). Faites une prière pour Emma et Connor ce soir. Je t’aime et je t’aimerai toujours Emma. »

La professeure principale du petit garçon a lancé une collecte de fond afin d’aider cette famille en deuil: C’est pour la famille d’Emma Reilly, une jeune femme aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur, décédée à l’hôpital après avoir attrapé la Covid-19. L’argent aiderait la famille à traverser cette tragique perte, et sera en partie gardé pour aider Connor dans l’avenir, c’est ce qu’Emma aurait voulu. »