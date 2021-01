Comment trouver rapidement un emploi ?

Exercer un travail permet non seulement de vous épanouir socialement, mais vous offre également la possibilité de vivre grâce au salaire : payer les factures, s’offrir des loisirs, etc. Il est donc normal que la recherche d’un travail soit une tâche importante à effectuer surtout qu’il est de plus en plus difficile d’y parvenir. Pour vous aider, on vous dit dans cet article comment trouver rapidement du travail.

Mettez votre Curriculum Vitae (CV) à jour

En effet, toute recherche de travail débute par une mise à jour de son CV. Le CV est ce document qui présente les grandes étapes de votre vie professionnelle ainsi que vos aptitudes personnelles qui pourraient être utiles sur le plan professionnel. Il est donc important qu’il soit bien présenté de façon à faire bonne impression dès les premières secondes qui suivent sa lecture par les recruteurs. Si vous ne savez pas vous y prendre, des plateformes comme Europass (gratuit) ou encore CVmaker vous offrent la possibilité d’y arriver. Ces plateformes vous permettent de créer des CV de manière illimitée et personnalisée qui répondent aux exigences des recruteurs, mais aussi de les modifier à tout moment. Assurez-vous que vos CV soient adaptés aux postes pour lesquels vous postulez et ne soient pas juste des documents copiés et collés.

De plus, vous pouvez utiliser ces plateformes pour écrire facilement des lettres de motivation professionnelles. Par exemple, le site CVmaker (premium) propose jusqu’à 32 modèles de présentations. Énumérez en outre vos qualités sur votre CV. Elles doivent juste être assez pour intéresser les recruteurs sans donner l’impression d’en faire trop. Les informations sur votre C.V. doivent être précises et concises de façon à présenter exactement votre parcours professionnel en quelques mots.

Trouver un travail rapidement implique également d’y consacrer son temps et tous ses efforts.

Consacrez du temps à la recherche d’emploi

Il est beaucoup plus facile d’atteindre ses objectifs lorsque l’on y consacre son temps et son énergie de façon à les maximiser. Définissez un plan d’action. Par exemple, fixez-vous des objectifs hebdomadaires à :

envoyer des lettres de motivation ;

appeler des entreprises ;

trier les annonces ;

se rendre à des entretiens d’embauche ;

répondre à des offres d’emploi, etc.

Ciblez également vos recherches. Trouver du travail ne signifie pas qu’il faut se lancer dans tout et n’importe quoi. Faites donc le tri.

Faites le tri dans les annonces

Choisissez des offres pour lesquelles vous êtes qualifié et qui présentent des tâches que vous voulez accomplir. Classez ces diverses offres selon vos expériences, l’intérêt que vous leur portez, vos exigences, le salaire, l’environnement de travail, la renommée de l’entreprise, etc.

Établir un plan d’action et mettre les différents points qu’il comporte en pratique ne vous serviront pas à grand-chose si vos arguments face aux recruteurs ne sont pas convaincants.

Impressionnez lors des recrutements

Lors d’un entretien, vous devez montrer aux recruteurs que vous voulez du poste pour lequel vous postulez. Soyez vous-même tout en restant professionnel et ne laissez pas le stress avoir raison de vous. Pour y arriver, faites des simulations : devant votre miroir, devant des amis, avec des collègues, etc. Vos CV, lettres de motivation et autres dossiers sont des éléments qui renseignent les recruteurs sur qui vous êtes. Lorsque vous décrochez un entretien, vous devez refléter la personne que décrivent vos documents de présentation.

L’un des derniers points, mais pas des moindres, est votre e-réputation.

Soignez votre e-réputation

Internet peut vous ouvrir des portes et élargir votre réseau professionnel. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de drainer du trafic vers votre site internet ou présenter vos activités. De plus, vu l’omniprésence d’internet, les recruteurs s’intéressent de près au contenu que vous partagez sur vos divers réseaux sociaux. Il convient donc de soigner le mieux possible l’image que vous donnez sur les réseaux sociaux. Exploitez également au maximum le potentiel des réseaux sociaux.

Et voilà ! On espère que ces quelques astuces vous aideront dans votre quête d’un emploi.