Les soldes officiellement prolongées jusqu’au 15 février

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière et à l’unanimité une proposition de loi émanant de députés MR autorisant la prolongation des soldes d’hiver de deux semaines, soit jusqu’au 15 février.

Ce texte, déposé par trois députés libéraux (Denis Ducarme, Florence Reuter et Marie-Christine Marghem), vise à donner un coup de pouce aux commerçants touchés par les mesures sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus. Confrontés à la seconde vague au mois d’octobre, les commerçants n’ont en effet pu écouler normalement leurs stocks d’hiver.

Le texte modifie certaines dispositions du Code de droit économique et prolonge les soldes jusqu’au 15 février, une disposition valable uniquement pour l’année 2021, en vertu d’un amendement adopté en commission mercredi.

Une série d’avis avait été demandée par la commission de l’Economie avant l’approbation du texte. Le Conseil supérieur des Indépendants et PME s’était déclaré favorable à une prolongation des soldes de deux semaines. Ce qui avait permis mardi aux ministres de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), et des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), d’apporter leur soutien à la proposition de loi.