Les Simpson ont-ils vraiment prédit la cérémonie d’investiture de Biden ?

Des fans des Simpson ont trouvé des similitudes troublantes entre deux scènes qui se sont déroulées ce 20 janvier lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden et des choses imaginées par les scénaristes de leur série préférée.

On le sait, les scénaristes des Simpson ont souvent le nez creux lorsqu’il s’agit de prédire l’avenir. Il faut dire qu’en 32 saisons et bientôt 700 épisodes, les scénaristes ont eu l’occasion d’en imaginer des choses !

Parfois, c’est vrai qu’ils voient juste et à plusieurs reprises, le dessin animé de la Fox a prédit correctement des éléments du futur. Récemment, dans l’épisode du 1er novembre 2020, les créateurs avaient imaginé la fin du mandat de Trump et le chaos à Washington le jour de l’investiture.

Dans cet épisode, des robots avaient pris le contrôle de la ville. Fort heureusement, ce n’est pas arrivé. Par contre, de nombreux internautes ont remarqué que les scénaristes des Simpson avaient réussi à prédire la tenue portée par Kamala Harris.

I am only going to say this once: the Simpsons has been going for 32 years. There are bound to be coincidences. pic.twitter.com/xRCWJ65AX6

— Edvard Munch (@ByTheRouletteEM) January 21, 2021