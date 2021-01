Le nombre de patients aux soins intensifs est au plus bas depuis trois mois

Le nombre de malades du Covid-19 aux soins intensifs était au plus bas le mercredi 20 janvier 2021 (336 personnes) depuis le 15 octobre 2020 (327 personnes), ressort-il du dernier bulletin épidémiologique publié jeudi par Sciensano.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas de Covid-19 dépistés reste quant à elle sous la barre des 2.000.

Le nombre de personnes prises en charge en unité de soins intensifs est en recul de 7% ou 24 unités par rapport au 13 janvier dernier (360 personnes).

Le taux d’occupation des lits en soins intensifs était de 17% (sur un total de 1.992 lits), allant de 9% en Brabant flamand à 21% dans le Hainaut.

Au total, 1.937 lits d’hôpital étaient occupés mercredi par des patients Covid-19 confirmés en laboratoire, un nombre stable sur une semaine; 186 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 27 une ECMO.

Entre le 14 et le 20 janvier 2021, 123 personnes ont été admises en moyenne par jour à l’hôpital, un nombre en baisse de 2% par rapport à la période de sept jours précédente.

Près de 48 morts par jour

Du 11 au 17 janvier, le coronavirus a coûté la vie à 48,6 personnes par jour en moyenne (-11%), soit 340 décès rapportés en une semaine: 234 en Flandre, 86 en Wallonie et 20 à Bruxelles.

Depuis les débuts de l’épidémie en mars 2020, un total de 20.572 décès ont été rapportés en Belgique: 10.339 en Flandre, 7.587 en Wallonie et 2.646 à Bruxelles. Depuis le dernier bulletin de Sciensano, 38 décès ont été retirés à la suite de corrections envoyées par les différentes sources de données.

Entre le 11 et le 17 janvier, 1.973 nouveaux cas d’infection ont été dépistés en moyenne par jour (-6%). La situation est stable dans le Hainaut (-0%) alors que la province de Limbourg est la seule à connaître une augmentation des nouveaux cas (+8%). Ceux-ci sont en recul ailleurs et notamment à Bruxelles (-22%) et en province de Namur (-19%) et de Luxembourg (-19%).

Parmi les 13.810 nouveaux cas dépistés en une semaine en Belgique, 7.905 (57%) étaient rapportés en Flandre, 3.796 (27%) en Wallonie, dont 51 cas pour la communauté germanophone, et 1.502 (11%) à Bruxelles. Le taux de reproduction (Rt) est à présent estimé à 1,027, contre 1,02 la veille.

Enfin, 301.520 tests ont été effectués entre le 11 et le 17 janvier 2021, soit une moyenne journalière de 43.074 tests. Le taux moyen de positivité est de 5,3%.