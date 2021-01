Le festival Glastonbury à nouveau annulé

Le festival de musique Glastonbury a dû encore une fois être reporté cette année en raison de la pandémie, ont fait savoir jeudi les organisateurs sur le site web de l’évènement.

« C’est avec un grand regret que nous devons annoncer que le festival de Glastonbury n’aura pas lieu cette année », a déclaré l’organisation. « Malgré nos efforts, il est devenu évident que nous ne pourrons tout simplement pas organiser le festival cette année ».

Ce rendez-vous est l’un des plus grands évènements musicaux au monde et attire plus de 200.000 personnes. Sa 50e édition aurait dû avoir lieu en juin 2020, avec des artistes tels que Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross et Kendrick Lamar à l’affiche. Elle avait été reportée à 2021 et est prévue pour l’année prochaine.