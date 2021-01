Faut-il passer à un testing plus rapide dans les écoles?

Faut-il lancer un testing massif dans les écoles où se propagent des variants du coronavirus? C’est une idée qui est sur la table, et pas seulement au niveau des écoles, d’ailleurs.

« Il y a une tendance qui se dégage avec la volonté de renforcer le testing », a expliqué l’infectiologue Erika Vlieghe à Sudpresse.

« Il y a des discussions en cours au niveau du risk assessment group (RAG) et de la task force testing pour diminuer le seuil d’action pour un testing plus élargi et plus rapide. L’objectif est de ne pas rater de cas. »

Pour le moment, les protocoles restent d’application dans les écoles. Mais l’apparition du variant britannique pourrait changer la donne et imposer la mise en place de nouvelles règles afin de mieux contrôler l’épidémie. Mais pour Erika Vlieghe, le testing doit de toute façon passer à la vitesse supérieure.

« Cela vaut pour le nouveau variant mais aussi de manière générale. À partir du moment où les écoles sont ouvertes, il faut pouvoir dépister de manière très précoce. Cette stratégie de testing est nationale. Au niveau de l’organisation effective par contre, plusieurs modèles peuvent exister, en fonction des régions », a-t-elle ajouté à Sudpresse.

La réflexion est actuellement en cours et pourrait déboucher dans les prochains jours sur de nouvelles directives.