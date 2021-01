VIDEO. Schwarzenegger s’est fait vacciner : « Faites comme moi si vous voulez vivre »

Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie et, dans une vie antérieure, acteur dans Terminator entre autres, a reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19, a-t-il fait savoir mercredi sur Twitter. Populaire auprès de la population américaine, l’homme multiplie les appels à se faire vacciner et à porter un masque.

La star hollywoodienne de 73 ans a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle on peut le voir assis dans une voiture dans un centre de vaccination du stade des Dodgers de Los Angeles, avant de se faire administrer le vaccin dans le bras.

L’ancien gouverneur de Californie a écrit sur Twitter « Aujourd’hui était une bonne journée. Je n’ai jamais été aussi heureux de faire la file. Rejoignez-moi et inscrivez-vous pour vous faire vacciner. »

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021