Le vent provoque quelques dégâts en Wallonie

Le vent a soufflé avec force dans la nuit de mercredi à jeudi. En Wallonie picarde, les pompiers sont intervenus à plus d’une vingtaine de reprises. On ne déplore cependant aucun blessé.

« Les premières interventions ont débuté à 3h30 du matin et se sont poursuivies jusqu’à 6h00. Les pompiers sont intervenus pour des arbres arrachés et couchés sur des routes et voiries ainsi que pour des câbles électriques arrachés », indiquait à l’aube le dispatching de la zone de secours de Wapi.

Les pompiers ont été appelés à Mouscron, Tournai, Antoing, Lessines et Bernissart. Avec le réveil de la population et le constat de certains dégâts, les secouristes s’attendent à une seconde vague d’interventions en matinée.

Encore du vent

La journée de jeudi débutera sous une zone de pluie accompagnée de fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h à l’aube. Le vent s’apaisera ensuite pour laisser place à un ciel dégagé, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les nuages reviendront au cours de l’après-midi et de la pluie est attendue en soirée. Pendant la journée, le vent continuera de souffler assez fort de secteur sud-ouest, sous des maxima compris entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 degrés ailleurs.

Puis de la neige

Pendant la nuit de jeudi à vendredi, il fera d’abord très nuageux et pluvieux, avec temporairement beaucoup de vent. Ensuite, des éclaircies gagneront progressivement la moitié ouest du pays. Dans l’est, le temps restera assez nuageux avec encore de la pluie. En Haute Belgique, les précipitations pourront progressivement adopter un caractère hivernal. Le thermomètre affichera de 1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés à la mer. Le vent continuera de souffler avec des rafales de 80 ou 90 km/h, surtout sur le centre et l’est du pays durant la première partie de la nuit. A partir de vendredi, le temps deviendra variable et plus froid avec le retour d’averses hivernales et de neige en Ardenne.