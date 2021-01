« The Love Experiment » cherche de nouveaux célibataires

Vous êtes célibataire? Cela vous tenterait de passer dans l’émission de dating « The Love Experiment »? Cela tombe bien, Tipik est en train de préparer la saison 2. A vos candidatures!

Ce programme, lancé par la RTBF, se base sur un questionnaire mis au point en 1997 par un psychologue de l’université de New York. Il se compose de trois séries de 12 questions qui permettent de mieux cerner l’intimité qui pourrait se créer entre deux personnes. Et la chaîne publique est la première à s’en être inspirée.

« Il s’agit d’un format original que la RTBF a développé avec une société de production australienne », a expliqué à Ciné Télé Revue Aude Espérandieu, l’éditrice du programme.

« On s’est rendu compte aujourd’hui que les jeunes se rencontrent majoritairement grâce aux applications de dating ou aux réseaux sociaux, mais qu’on a perdu la magie de la rencontre. Dans ce monde ultra-connecté, il y a paradoxalement énormément de solitude et de gens célibataires. On s’est demandé pourquoi c’était si compliqué de trouver l’âme sœur. Et on a voulu redonner sa place à la magie de la rencontre et du face-à-face. C’est vraiment une expérience humaine que vivent ces célibataires. »

Et cela semble marcher puisque, la saison dernière, près de 60 célibataires ont trouvé l’amour. Et, en temps de Covid, il est assez rare de trouver l’occasion de faire une bonne rencontre. Si vous êtes demandeur, sachez donc Tipik est en quête de nouveaux candidats!