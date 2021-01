L’opposant Navalny dévoile les images du « plus grand secret de Poutine »

L’opposant russe Alexeï Navalny a publié mardi, deux jours après son arrestation, une enquête qui selon lui démontre la corruption de Vladimir Poutine et de son entourage pour doter le président russe d’un véritable «palais».

La publication est accompagnée d’un appel aux Russes à manifester samedi contre le pouvoir, renouvelant l’invitation à descendre dans la rue d’Alexeï Navalny.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a immédiatement rejeté ces accusations en affirmant à l’agence Ria Novosti que «ce n’est pas vrai», tout en disant ne pas avoir encore pris connaissance des détails de cette enquête.

Dans une vidéo de près de deux heures, qui affiche déjà 500.000 vues sur YouTube et enregistrée avant son retour en Russie et son incarcération dimanche, le principal détracteur du Kremlin accuse le président russe d’être, à travers des prête-noms, le bénéficiaire d’une vaste propriété et d’un immense palais près de la ville de Guélendjik, sur les rives de la mer Noire.

Cet ensemble très luxueux compterait en outre des vignobles, une enceinte de hockey sur glace ou encore un casino. Il aurait été financé, selon l’opposant, par des proches du président russe, comme le patron de Rosneft Igor Setchine ou l’homme d’affaires Guennadi Timtchenko.

«C’est un Etat au sein de la Russie. Et dans cet Etat il n’y a qu’un tsar inamovible. Poutine», estime Alexeï Navalny, accusant aussi le président russe d’être «obsédé par les richesses et le luxe».

Selon M. Navalny, 100 milliards de roubles (1,12 milliard € au taux du jour) ont été dépensés pour bâtir ce complexe, dont la superficie totale serait de 7.000 hectares, et qui est la propriété du FSB, les services spéciaux russes.

