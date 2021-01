Joe Biden a prêté serment et devient le 46e président des Etats-Unis

Joe Biden a prêté serment mercredi à Washington, face au président de la Cour Suprême John Roberts et la main posée sur sa Bible familiale de 127 ans, devenant ainsi le 46e président des Etats-Unis.

Après avoir vu sa vice-présidente Kamala Harris prêter serment et après un intermède musical assuré par Jennifer Lopez, M. Biden est officiellement entré en fonction à 11h48 (17h48 en Belgique).

« C’est le jour de l’Amérique. » C’est par ces mots que le nouveau président a entamé son premier discours. « C’est le jour de la démocratie, un jour d’histoire et d’espoir (…) Ce n’est pas le triomphe d’un candidat, c’est le triomphe d’une cause. La volonté du peuple a été entendue (…) La démocratie est précieuse et fragile, mais elle l’a emporté. »

Joe Biden a aussi évoqué les événements du 6 janvier, lorsque « la violence a secoué les fondations du Capitole ». Il y a « beaucoup de choses à réparer », a-t-il reconnu.

Le président a aussi remercié « du fond du coeur ses prédécesseurs » Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton qui ont fait le déplacement pour la cérémonie, contrairement à Donald Trump.

M. Biden a longuement martelé l’importance de l’« unité », qui permettra notamment de « vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur ». « Je serai le président de tous les Américains, de ceux qui m’ont soutenu comme de ceux qui ne l’ont pas fait. »

« Nous devons mettre un terme à cette guerre ’incivique’ qui oppose les rouges (républicains) aux bleus (démocrates, NDLR), les ruraux aux urbains, les conservateurs aux libéraux. Nous pouvons y arriver si nous ouvrons nos âmes plutôt que de durcir nos coeurs. »

Au sujet du coronavirus, « qui a fait plus de morts américains que la Seconde Guerre mondiale », le président a mis en garde contre l’arrivée de la phase « la plus mortelle » de la pandémie et fait observer une minute de silence pour les victimes.