Jack Ma, le fondateur d’Alibaba qui avait disparu après des critiques acerbes contre la Chine, réapparaît pour la première fois depuis octobre

Le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, est réapparu pour la première fois depuis fin octobre dans un message vidéo, rapportent plusieurs médias.

Le milliardaire de 56 ans s’y adresse à une centaine d’enseignants de zones rurales en Chine. Jack Ma annonce également vouloir s’engager plus que jamais dans des oeuvres philanthropiques.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: « We’ll meet again after the epidemic is over » pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ

— BNO News (@BNONews) January 20, 2021