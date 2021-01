Investiture de Joe Biden : voici le programme de la journée

C’est sans aucun doute une cérémonie d’investiture de Joe Biden exceptionnelle à plus d’un titre qui aura lieu aujourd’hui. Le 46e président des Etats-Unis prêtera serment à 18 heures heure belge ce mercredi lors d’une cérémonie d’investiture au Capitole, siège du Congrès américain, dans un Washington barricadé, sous haute garde.

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden a quitté mardi le Delaware pour Washington en évoquant, lors d’un discours très ému, son amour pour cet Etat, la mémoire de son fils décédé ainsi que sa propre mort.

« Eh bien, excusez mon émotion, lorsque je mourrai, Delaware sera écrit dans mon coeur », a déclaré le démocrate, qui deviendra mercredi le 46e président américain, en écho aux paroles de l’auteur irlandais James Joyce.

« Je n’ai qu’un regret, c’est qu’il ne soit pas là »

A 78 ans, Joe Biden, fier de ses origines irlandaises, sera le plus vieux président américain à prendre ses fonctions. Retenant déjà ses larmes, il avait entamé son discours en remerciant « ses amis » et sa famille rassemblés sous un grand drapeau américain à New Castle, dans le Delaware, sur une base de la Garde nationale nommée en mémoire de son fils Beau Biden, décédé d’un cancer « Je n’ai qu’un regret, c’est qu’il ne soit pas là, parce que cela devrait être à nous de le présenter en tant que président », a confié Joe Biden à propos de son fils, procureur général du Delaware et ancien militaire de la Garde nationale qui semblait promis à une carrière politique nationale.

Une Amérique profondément divisée

« Je suis honoré, profondément honoré d’être votre prochain président et commandant en chef, et je serai toujours un fier enfant du Delaware », a déclaré le président élu, arrivé dans son fief de Wilmington à l’âge de dix ans. « Je sais que nous traversons des moments sombres mais il reste toujours de la lumière », a dit Joe Biden dans une Amérique profondément divisée après quatre ans de mandat de Donald Trump, et bouleversée par l’assaut du Capitole du 6 janvier.

Une messe dans la matinée

Joe Biden a invité les chefs du Congrès, républicains et démocrates, à assister avec lui à un office religieux mercredi matin à Washington, avant sa cérémonie d’investiture, selon des sources proches du président élu des Etats-Unis.

Le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell, qui fut jusqu’à récemment l’un des plus solides alliés de Donald Trump, a accepté d’assister à l’office de la cathédrale Saint-Matthieu, ont indiqué ses services. La cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer et le leader du groupe républicain à la chambre basse Kevin McCarthy ont également été conviés.

Tensions à Washington

Jusqu’à 25.000 membres de la Garde nationale seront présents à Washington pour l’investiture de Joe Biden, selon l’agence Bloomberg.

Ils « mèneront des opérations de sécurité, de communication et de soutien logistique » pour protéger la cérémonie, selon le bureau de la Garde nationale. Chose exceptionnelle, les réservistes seront armés. Ils ne sont autorisés qu' »en dernier recours » à procéder eux-mêmes à des interpellations, selon le ministère de la Défense.

Les militaires américains n’ont pas le droit de rechercher, de saisir ou d’arrêter des civils, selon le « Posse Comitatus Act », une loi ancienne destinée à l’origine à empêcher d’utiliser l’armée américaine contre des citoyens américains. Mais les réservistes se sont parfois vu autoriser à porter des armes, comme lors du mouvement historique de protestation contre le racisme et les violences policières provoqué par la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis.

De leurs côtés, les agences américaines chargées de faire respecter la loi contrôlent les membres de la Garde nationale pour s’assurer qu’ils ne présenteront aucun risque le jour de la cérémonie d’investiture du président Joe Biden, mercredi, a déclaré dimanche le général Daniel Hokanson.

Après l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier, quand des supporters du président sortant Donald Trump avaient envahi le siège du Congrès, il est apparu que certains des manifestants avaient des liens – passés ou actuels – avec l’armée.

Militaires à tous les coins de rues, fils barbelés et imposants grillages… Joe Biden sera investi ce mercredi dans une capitale méconnaissable, transformée en camp retranché, après l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier.

Trump quittera Washington avant l’investiture de Biden

De son côté, le président américain Donald Trump quittera Washington à l’aube, quelques heures avant l’investiture de son successeur démocrate Joe Biden, qu’il n’a toujours pas félicité.

Visiblement désireux de ne pas quitter la capitale fédérale américaine en tant qu’ex-président, l’ancien homme d’affaires, très sensible au décorum, rejoindra avant la fin de son mandat la Floride et son luxueux club de Mar-a-Lago, où il compte s’installer.