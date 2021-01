Les produits ménagers recèlent bien plus de dangers que vous ne le pensez

Qui ne rêve pas d’un sol de cuisine propre, de toilettes qui sentent bon et d’une plaque de cuisson impeccable. Pour l’obtention d’une telle netteté, nous achetons des produits sans nous rendre compte qu’ils peuvent être irritants voire dangereux. Un accident causé par des produits ménagers est vite arrivé !

Chaque année en Belgique, les produits chimiques sont à l’origine de plus de 10.000 accidents, entraînant souvent des conséquences graves. Les enfants, attirés par ces emballages colorés, en sont les premières victimes. En raison de la crise du coronavirus

et du besoin associé de nettoyage et de désinfection fréquente, le nombre d’accidents a également explosé. En moyenne, on enregistre, par exemple, depuis lors deux fois plus

d’accidents avec de l’eau de Javel et un quart d’accidents en plus avec des huiles essentielles. Pour éviter les accidents, veillez à respecter trois règles d’or :

1. Gardez toujours les produits chimiques ménagers hors de la vue et de la portée des enfants.

2. Veillez à enfermer immédiatement ces produits après chaque utilisation.

3. Lisez toujours attentivement les précautions d’usage avant utilisation et vérifiez les symboles de danger.

HUILES ESSENTIELLES : LEUR PARFUM LES REND ATTRACTIVES

Grâce à leur agréable parfum, les huiles essentielles flattent notre odorat, mais sont beaucoup moins inoffensives qu’on ne le pense. Les produits parfumés sont si concentrés qu’ils peuvent provoquer des réactions allergiques et des intoxications. De plus, ils peuvent

également libérer des substances nocives. Utilisez donc toujours les huiles essentielles de la bonne manière et aux bonnes fins. Notez également que les enfants, très attirés par les flacons colorés et les atomiseurs, en sont souvent victimes. Veillez donc toujours à conserver les huiles essentielles hors de portée de vos bambins. Par ailleurs, comme les bouteilles d’huiles essentielles ressemblent souvent à des médicaments tels que des gouttes pour les yeux ou des vitamines, la prudence est aussi de mise pour les adultes. Pour éviter toute confusion, ne stockez pas les flacons d’huiles essentielles à côté des médicaments. Enfin, il est également préférable de ne pas avoir trop vite recours à un désodorisant pour se débarrasser des odeurs dans la maison. La ventilation est une solution efficace et saine en cette période de coronavirus. Afin de ne pas être intoxiqué, veillez aussi à bien ventiler lors de l’utilisation d’un désodorisant.

LES CAPSULES DE LAVAGE NE SONT PAS DES BONBONS

Arborant un emballage coloré, les capsules de lavage sont aussi très attractives, mais dangereuses pour les enfants. Vu leur jeune âge, ils ne remarquent en effet pas toujours la différence entre un délicieux bonbon et une capsule remplie de détergent liquide.

Si un enfant met une capsule de lavage en bouche et mord dessus, elle risque de se déchirer facilement. Or, le liquide hautement concentré contenu dans la capsule irrite les yeux et la peau et, en cas d’ingestion, l’oesophage. Ne laissez donc pas les capsules de lavage sur la machine à laver et gardez-les toujours hors de la vue et de la portée

des enfants.

En cas d’accident impliquant des produits ménagers, appelez immédiatement le Centre Antipoisons au 070 245 245.

Pour plus d’informations et de conseils sur la prévention des accidents, consultez

lireavantutilisation.be. Commandez également la brochure du SPF Santé Publique regorgeant de conseils pratiques pour éviter les accidents.

Regardez la video ci-dessous: