Viens voir !

Le 24, 27 et 31 janvier, réunissez-vous en famille et visionnez 3 contes poétiques en ligne, mis en scène pour parler tant aux enfants qu’à leurs parents. Le message véhiculé par ces 3 histoires: « Faites attention. Les enfants voient différemment la vie et le monde qui les entoure. Y compris les objets et produits qui se trouvent à la maison. »